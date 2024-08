Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Pedidos de indenizações de seguros após as enchentes no Rio Grande do Sul chegam próximo de R$ 6 bilhões

O volume total de pedidos de indenizações de seguros relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul cresceu mais de 43% entre 18 de junho e 31 de julho. O terceiro levantamento elaborado pela Confederação Nacional das Seguradoras junto às suas associadas mostrou que os pedidos de indenizações feitos pelos clientes às seguradoras alcançaram R$ 5,6 bilhões. O valor é superior em R$ 1,71 bilhão do que o divulgado em 19 de junho, quando os registros somaram R$ 3,885 bilhões.

No segmento seguro automóvel, foram registrados 18.086 pedidos de indenizações, totalizando um montante de R$ 1,224 bilhão. Nos segmentos seguros residencial e habitacional, foram registrados 29.898 pedidos de indenizações, totalizando um montante de R$ 563,286 milhões. Já nos segmentos de seguros empresarial, transporte, riscos diversos e riscos de engenharia, foram registrados 7.113 pedidos de indenizações, totalizando um montante de R$ 817,9 milhões.

Para o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, apesar do importante crescimento, os números mostram uma desaceleração nas solicitações dos anúncios de sinistros, o que indica que os dados estão perto do valor final. “Os pedidos seguem em alta, mas houve desaceleração no crescimento. Para os próximos meses, é possível que tenhamos crescimento apenas nos pedidos de Grandes Riscos, já que requerem processos de avaliação de perdas mais demorados, que envolvem vistorias minuciosas”, afirmou.



Prêmio de Inovação da CNseg



Estão abertas as inscrições para a edição de 2024 do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização.

Os interessados podem acessar o site e inscrever gratuitamente os seus projetos em uma das seguintes categorias ou premiações especiais: comunicação; produtos e serviços; processos e tecnologia; sustentabilidade; destaques capitalização e soluções inovadoras em prevenção e combate à fraude.

O prazo das inscrições encerra no dia 29 de setembro e a cerimônia de premiação ocorrerá no dia 05 de dezembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.



Mercado de Capitalização registra crescimento no RS



Nos primeiros cinco meses de 2024, o mercado de Capitalização no Rio Grande do Sul pagou R$ 807 milhões entre resgates e sorteios, registrando um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados pela Susep foram avaliados pela Federação Nacional de Capitalização.

No âmbito nacional, de janeiro a maio, a arrecadação no setor somou R$ 12,5 bilhões, significando um crescimento de 4,5% na comparação com o mesmo período de 2023. Quanto aos resgates e sorteios, foram pagos R$ 10,97 bilhões à sociedade, totalizando uma evolução de 17,2%, se avaliada com o ano anterior.

Entre as modalidades da Capitalização, a Tradicional registrou R$ 9,12 bilhões em arrecadação, seguida pela Filantropia Premiável, com R$ 1,53 bilhão. A modalidade permitiu o repasse de R$ 784 milhões a entidades filantrópicas no período, uma alta de 29,5%, se comparado a 2023.