Fusion implementará SAP S/4HANA na Loja Elétrica

A Loja Elétrica, líder brasileira em distribuição de materiais elétricos, há 77 anos no mercado preservando a essência familiar mineira, avançou no desenvolvimento tecnológico do grupo. Em setembro de 2023, após uma negociação prolongada, escolheu a SAP com a solução S/4HANA para liderar sua transformação digital. A Fusion Consultoria foi selecionada como parceiro implementador, demonstrando a segurança e confiança para conduzir um projeto desafiador e transformador.