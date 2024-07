SIPAT: Conscientização e Segurança no Ambiente de Trabalho

A segurança e o bem-estar dos colaboradores são essenciais para uma organização sustentável. E dentro dessa busca por excelência, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Assédio (SIPAT) desempenha um papel cada vez mais importante.

Para os colaboradores, é uma oportunidade de aprender sobre práticas seguras, prevenir acidentes e doenças ocupacionais e adotar hábitos saudáveis que melhoram o bem-estar físico e mental. "As atividades asseguram que a empresa esteja em conformidade com as normas regulamentadoras, contribui para um ambiente mais seguro e reforça o compromisso da empresa com seus colaboradores.", destaca Ianca.

Organizada anualmente pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA), a SIPAT do CIEE-RS oferece treinamentos sobre segurança no trabalho, saúde, diversidade e inclusão, bem-estar e meio ambiente. "Compartilhamos práticas e informações que podem ser úteis não só no ambiente de trabalho, mas também na vida pessoal do colaborador," explica Ianca Bueno, analista de desenvolvimento de pessoas do CIEE-RS



Letícia Castellan, presidente da CIPA do CIEE-RS, ressalta a importância do evento para a organização: "O CIEE-RS tem em seus valores a ética, transparência e respeito como princípios. A SIPAT auxilia no processo de instrução dos colaboradores, sempre abordando temas como assédio e diversidade, pois entendemos ser de total importância para a sociedade."

No CIEE-RS, a SIPAT é realizada de forma online para alcançar todos os colaboradores espalhados pelo Estado. "O fornecedor que nos auxilia com o processo de SIPAT online, tem em seu portfólio vídeos, dicas, games, entre outras atividades, isso deixa a semana mais divertida," explica Letícia.

É fundamental que estagiários e jovens aprendizes também participem da SIPAT. "São a base da organização e, como público jovem, é importante para a empresa que todos aprendam a relevância dos temas abordados e sintam-se parte integrante dos processos internos," finaliza Letícia.

