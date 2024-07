Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: CVG-RS promove café da manhã na Federasul

No próximo dia 1º de agosto, a partir das 8h, o Clube de Seguros Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul realiza, na sede da Federasul, no centro de Porto Alegre, o Café do CVG-RS.

O palestrante do evento é o consultor Rogério Araújo, sócio proprietário da TGL Consultoria, com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador e especialista na gestão de carteiras de clientes, análise de riscos, cotação de produtos, negociação de contratos e acompanhamento de sinistros.

Conforme o presidente do CVG-RS, Jean Figueiró, no primeiro evento após as enchentes, a entidade está trazendo o profissional Rogério Araújo, que tem levado suas palestras para vários Estados a convite de muitas seguradoras. “A enchente passou, mas os reflexos ainda não, muitas famílias precisam de ajuda”, lembrou Jean.

Informações sobre o café da manhã podem ser obtidas através do WhatsApp (51) 99621-9006. A renda e as contribuições do evento serão totalmente revertidas para o Movimento SOS Chuvas, capitaneado pelo SindsegRS e conta com o apoio das instituições ligadas ao mercado segurador.



Curso de corretores de seguros





A Escola de Negócios de Seguros está com inscrições abertas para o curso de formação de corretores de seguros. As aulas terão início no dia 1º de agosto, ocorrendo nos turnos da manhã (09h às 11h30) e noite (19h30 às 22h). O curso tem duração de 09 meses. As inscrições podem ser encaminhadas através do e-mail A Escola de Negócios de Seguros está com inscrições abertas para o curso de formação de corretores de seguros. As aulas terão início no dia 1º de agosto, ocorrendo nos turnos da manhã (09h às 11h30) e noite (19h30 às 22h). O curso tem duração de 09 meses. As inscrições podem ser encaminhadas através do e-mail [email protected] e outras informações através do telefone 0800-025-3322.



Brasesul será realizado em março de 2025 na Fiergs





Os prejuízos causados pelas enchentes de maio determinaram a suspensão do Brasesul 2024. O evento estava programado para ocorrer nos dias 08 e 09 de agosto, no centro de eventos da Fiergs, em Porto Alegre. O Congresso reúne corretores de seguros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Após reuniões com representantes do governo do Estado do Rio Grande do Sul, prefeitura de Porto Alegre, da Fraport e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a organização do Congresso deliberou as novas datas para os dias 20 e 21 de março de 2025 na Fiergs.

www.brasesul.com.br

Informações sobre o Brasesul podem ser obtidas através dos seguintes canais: Whats App (51 99973-4594); site (); facebook e instagram.

Congresso Nacional dos Corretores de Seguros







A cidade do Rio de Janeiro vai sediar entre os dias 10 e 12 de outubro o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e Exposeg. O futuro da distribuição de seguros no Brasil será um dos temas abordados no evento.

Estão previstas participações de personalidades nacionais e internacionais, lideranças do mercado, executivos das grandes seguradoras, autoridades, parlamentares e dirigentes de entidades, além dos maiores especialistas do setor.