Dono do Produto: os profissionais garantem processos eficientes confiáveis de inovação

“Temos dez tarefas para fazer. Qual vamos priorizar?” Uma resposta eficiente para essa pergunta, dentro de uma organização, cada vez mais passa por um profissional chamado de Product Owner. Em português, dono do produto. É através das habilidades do PO que todos os setores de uma empresa trabalham alinhados em busca de soluções e inovações.

No CIEE-RS o papel do Product Owner foi fundamental para a construção da Conjuntos, uma plataforma intuitiva em que os jovens procurando uma vaga de estágio possam encontrar oportunidades e até agendar uma entrevista. As empresas, por outro lado, podem abrir vagas e até mesmo selecionar estudantes.



O perfil ideal é de um profissional que tem facilidade de se comunicar e compreender as dinâmicas da empresa, para ser um facilitador entre as áreas.



O gerente de estágios do CIEE-RS, Marcos Pan, aponta que uma inovação como essa passa pela execução eficiente do trabalho do PO. “ Hoje direcionamos os nossos principais processos para a Conjuntos, onde é possível realizar todas as etapas do Estágio e Aprendizagem, porém mantemos sempre o atendimento presencial e humanizado.

O profissional que desempenha o papel de Product Owner é comum em projetos desta dimensão em empresas de tecnologia. E tem ganhado espaço dentro de outras organizações — que enxergam nessa posição uma forma de tornar processos mais eficientes e confiáveis. O PO é o elo entre a área de operações de uma empresa e a área de TI. Um profissional que mantém o andamento do projeto em sintonia entre a solução que o negócio precisa e o que é possível desenvolver em termos de tecnologia.

A gente escolheu colaboradores que já tinham conhecimento dos processos do CIEE-RS, trabalhando conosco há um bom tempo, para ocupar essa posição. O perfil ideal é de um profissional que tem facilidade de se comunicar e compreender as dinâmicas da empresa, para ser um facilitador entre as áreas. Traduzir problemas para encontrar uma solução técnica”, explica Pan.

CIEE-RS