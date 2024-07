Plano de Desenvolvimento Individual: uma estratégia para engajar colaboradores

Os jovens que hoje dão seus primeiros passos no mundo do trabalho não buscam o sucesso profissional a qualquer preço. Diferente de seus pais — que tinham como meta chegar aos cargos mais altos e com os melhores salários — a chamada Geração Z prioriza ter tempo para si, o bem estar, a saúde física e emocional.

Como então manter o engajamento e a motivação de jovens, que não tem medo de mudar de emprego e que perdem o interesse com mais facilidade? Esses novos profissionais tendem a escolher trabalhar em empresas alinhadas com os seus propósitos e valores e que ofereçam flexibilidade e oportunidades de desenvolvimento pessoal. Aí está a resposta aos líderes: adotar planos de desenvolvimento individual.

O PDI é personalizado e elaborado pelo próprio colaborador, com o apoio de sua liderança, e leva em conta habilidades, necessidades e objetivos específicos — e, claro, as metas da empresa. O indivíduo acaba engajado e comprometido, visto que terá mapeado seus pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos, e ele mesmo será o responsável por percorrer essa trilha para a sua realização.



Confira como elaborar PDIs eficazes no blog do CIEE-RS. Acesse https://blog.cieers.org.br/pdi-e-desenvolvimento-de-equipe-para-gestores/ Para gestores e corporações, o desempenho da equipe é impactado de forma positiva, pelo aumento da produtividade, da qualidade do trabalho e da criatividade. A retenção de talentos e as vantagens para o planejamento da sucessão são outros resultados importantes.Confira como elaborar PDIs eficazes no blog do CIEE-RS. Acesse





A força da solidariedade



Na última semana, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, e membros da diretoria, se reuniram com o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, para se despedir e agradecer o acolhimento recebido durante a enchente em Porto Alegre. A sede do banco, na Praça da Alfândega, foi alagada. As equipes trabalharam na sede do CIEE-RS até poderem retornar ao Banrisul, no centro histórico.