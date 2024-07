Audrey Vitória, 33 anos, é gestora de Recursos Humanos na Villella Bank, onde lidera uma equipe de 26 pessoas. A trajetória profissional variada e cheia de desafios trouxe também um jeito especial de acolher quem está dando os primeiros passos na vida profissional, priorizando uma abordagem focada no desenvolvimento pessoal e na comunicação entre os colaboradores.

A porto-alegrense iniciou sua carreira como telefonista e recepcionista na Aspecir Previdência, em um estágio pelo CIEE-RS, no ensino médio. Logo aproveitou a oportunidade para desenvolver duas características fundamentais para o sucesso na gestão de pessoas: comunicação e postura organizacional. Foi um divisor de águas, proporcionando competências como comprometimento e pontualidade.

Em paralelo, dentro do CIEE-RS, Audrey participou de oficinas, buscando aprender e se desenvolver. Não demorou a entender que enfrentar medos e cultivar a curiosidade constante seriam os pilares da sua caminhada, tanto pessoal quanto profissional.



Audrey compartilha dicas valiosas: “Lidar com o desconforto, desenvolver a comunicação e buscar crescimento são fundamentais.”



Outro estágio que marcou a vida da gestora de RH foi no Marketing do SESC-RS. "A experiência me proporcionou uma compreensão abrangente dos processos empresariais, envolvendo desde a recepção e o processamento de notas fiscais até a produção de brindes. Trabalhei com diversos sistemas, atendi ao SAC e entendi como contribuir para a melhoria dos processos internos, aprimorando a eficiência e a comunicação dentro da organização", destaca.

Atualmente, uma das responsabilidades da Audrey é justamente o recrutamento de jovens. Ela valoriza o desenvolvimento técnico nas empresas, priorizando candidatos alinhados à cultura organizacional de empreendedorismo e proatividade. E acrescenta que é crucial selecionar talentos com entusiasmo genuíno e determinação para concretizar projetos significativos: "Jovens com brilho nos olhos são essenciais para fazer acontecer dentro da nossa equipe."