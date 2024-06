Plataforma do CIEE-RS facilita e amplia acesso de jovens a oportunidades

Lançada em 2022, a plataforma Conjuntos, do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), completou 2 anos com 11 mil contratos assinados e mais de 7,6 milhões de acessos. Isso significa que, desde o primeiro acesso, a cada dia, 15 jovens gaúchos iniciaram uma nova experiência profissional graças à inovação. Do outro lado, 4 mil empresas se cadastraram no sistema.

Com a Conjuntos, as conexões entre estudantes e recrutadores e os processos seletivos se tornaram mais rápidos e eficientes. Tudo pode ser feito de forma online, desde a candidatura dos jovens e o cadastro de empresas, passando pela análise dos currículos e a realização de entrevistas, até a contratação e o pagamento. Inicialmente utilizada no programa de estágios, a ferramenta incorporou também o programa de aprendizagem.



Plataforma Conjuntos facilita e amplia o acesso dos jovens às oportunidades ofertadas pelas empresas parceiras do CIEE-RS



De acordo com o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, com a plataforma, mais jovens passaram a acessar as oportunidades. Em dois anos, foram quase 240 mil candidaturas para 18 mil vagas ofertadas.

“O ambiente virtual deu agilidade e mais transparência às conexões e processos e facilitou a inclusão dos estudantes. Quem teria dificuldade de participar da seleção de forma presencial, muitas vezes porque mora longe, ou não tem condições de pagar pelo transporte, ou até porque já trabalha, agora pode fazer isso de onde estiver. Estamos conseguindo transformar mais vidas por meio do ingresso no mundo do trabalho”, destaca.

Os estudantes podem pesquisar vagas em até cinco cidades e cinco cursos ou áreas de atuação e contam com a ajuda do atendente virtual Marvin. Os resultados são exibidos em um mapa interativo e podem ser filtrados conforme as preferências. Um teste gamificado de perfil comportamental também exibe aos jovens as melhores oportunidades, e para as empresas os candidatos com a qualificação que buscam. Uma espécie de “deu match!” da vida profissional.

CIEE-RS