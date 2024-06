Banrisul renova parceria e amplia promoção de desconto com o GNC Cinemas

O Banrisul e a rede GNC Cinemas renovaram a parceria comercial que concede 50% de desconto aos clientes que efetuarem o pagamento do ingresso com os cartões de crédito Banrisul das bandeiras Mastercard e Visa e com o Banricompras. Além desse benefício, os correntistas do banco terão outra vantagem: desde o dia 12 de junho, quem adquirir o ingresso com os cartões Banrisul também tem desconto de 50% na compra do combo pequeno de pipoca e refrigerante.



Para o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a iniciativa de promover parcerias com empresas de outros segmentos é uma forma de oferecer vantagens aos clientes. “O banco reforça seu posicionamento como uma instituição financeira que procura agregar valor aos seus clientes pela excelência do atendimento, mas também pelo relacionamento com as comunidades onde atua, pela valorização da arte e fomento das mais diversas manifestações culturais”, frisou o dirigente.



O desconto de 50%, tanto no valor do ingresso de cinema, incluindo filmes 3D, como no combo pequeno, pode ser utilizado nas 22 salas de cinema da rede GNC no Rio Grande do Sul, todos os dias da semana. Cada titular terá direito a um ingresso e a um combo com esta dedução, que não será cumulativa às demais promoções eventualmente praticadas pela rede.



As salas do GNC Cinemas que fazem parte da promoção estão localizadas em Porto Alegre no Shopping Iguatemi, Shopping Praia de Belas e Moinhos Shopping; e em Caxias do Sul, no Shopping Villagio Caxias.