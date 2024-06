Recrutando com paixão pela aprendizagem

“Onde você gostaria de estar profissionalmente hoje e por que você não está nesse lugar?”. Essa é uma das perguntas que Fábio Nicoletti, 32 anos, faz — e ajuda a responder — quando identifica um potencial novo contratado para o Sicredi-RS, onde trabalha desde 2019.

Experiência para guiar os aprovados não falta. Num dos primeiros estágios, o analista de gestão de pessoas encontrou sua vocação na orientação e capacitação de jovens. O garoto conseguiu uma vaga na Junior Achievement, que ministrava cursos para alunos de escolas públicas. “Foi ali que eu comecei a me apaixonar pela inserção de jovens no mercado de trabalho”, declara.

Ele foi efetivado. Mas o contato com o desenvolvimento profissional o fez trocar o emprego por um novo estágio na área de RH do Walmart. De novo, deu certo: “Fiquei um ano e oito meses de estagiário e mais cinco anos como efetivo”.

Mais novo de três irmãos, cresceu na zona norte de Porto Alegre. Os pais, donos de um mercado no Sarandi, não cursaram o ensino superior, mas se esforçaram para proporcionar aos filhos as oportunidades que não tiveram. O caçula se formou em administração de empresas e se especializou em psicologia organizacional.



Fábio compartilha dicas com jovens como ter o Linkedin atualizado e estar atento às oportunidades.



Fábio fez do recrutamento sua profissão e hoje é coordenador do Jovem Aprendiz no Sicredi-RS. Marca presença em escolas e projetos sociais, onde compartilha dicas como “procurar sempre aprender, ter o Linkedin atualizado e estar atento às oportunidades dentro da empresa”.

Em 2022, conduziu o processo seletivo do programa de aprendizagem, com 200 inscritos e 21 candidatos escolhidos. Em 2023, liderou um projeto de inserção de pessoas com deficiência na área de tecnologia para selecionar 10 candidatos — que hoje são funcionários da empresa.