CIEE-RS mapeia necessidades de jovens e empresas para a retomada das atividades após enchentes

Os gaúchos terão um longo caminho para se recuperar da maior tragédia climática da sua história. Os impactos sociais e econômicos serão prolongados e é cedo para dimensionar os prejuízos.

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está mapeando a situação dos mais de 50 mil jovens ativos nos programas de estágio e aprendizagem. Cerca de 10% residem em áreas atingidas. Os técnicos estão entrando em contato direto com eles e com os empresários para identificar as demandas mais urgentes. As informações coletadas até o momento revelam um cenário crítico.

A instituição registrou uma pequena queda no número de vagas disponíveis ou ativas. “O momento era de crescimento, de abertura de novas oportunidades. E agora estabilizou. Mas diante da situação que estamos vivendo, percebemos que muitas empresas estão fazendo um esforço para manter seus estagiários. Isso é muito importante para a reconstrução do Rio Grande do Sul neste momento em que os estudantes e suas famílias mais precisam”, pontua o gestor de Estágios do CIEE-RS, Marcos Pan.



Uma certa estabilidade nas oportunidades disponíveis de estágio e aprendizagem é considerada um alento diante do cenário crítico do RS.



De acordo com o gestor de Aprendizagem e Desenvolvimento Social, Gustavo Etcheverry, os encontros de acompanhamento semanal foram mantidos, mesmo que de forma remota, e o time de psicólogos do CIEE-RS está atuando no acolhimento dos jovens. “As medidas, nesta primeira etapa, são de auxílio imediato em relação às necessidades identificadas: atendimento médico e psicológico, doação de roupas, alimentos e produtos de higiene, colchões etc. Mas também estamos pensando no futuro, para dar suporte para que os aprendizes e empregadores retomem suas atividades e com o mínimo possível de danos”, explica.