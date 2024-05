Conta Única Banrisul facilita capital de giro para segmento empresarial

Visando estreitar o relacionamento com o segmento empresarial, o Banrisul lançou um produto que proporciona capital de giro de forma ágil e flexível: a Conta Única Banrisul. A nova linha tem prazo de até cinco anos para pagamento e está disponível para empresas de todos os portes — MEI, micro, pequenas, médias e grandes empresas.De acordo com o presidente do Banco, Fernando Lemos, a Conta Única Banrisul facilita o crédito para que os empresários possam potencializar fluxo de caixa, comprar mercadorias, pagar funcionários e aproveitar oportunidades de negócio, adaptando os recursos de acordo com o fluxo de recebíveis e pagamentos da empresa. “Estamos alocando R$ 7 bilhões nessa nova solução de crédito para contribuir com a retomada econômica das empresas gaúchas que estão tendo prejuízos imensuráveis durante a catástrofe climática que vem devastando o estado nesses últimos dias”, frisa.A Conta Única Banrisul possui renovação semestral automática. Também conta com isenção de tarifa de abertura de crédito no primeiro ano de contratação.