Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: A organização do mercado segurador diante da tragédia climática que assola o RS

O presidente do Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, disse que diante da maior catástrofe climática de todos os tempos, a instituição se uniu com todas as entidades do mercado gaúcho (Sincor-RS, CVG-RS, Clubes da Bolinha, Pedrinha, das Gurias e ACONSEG-RS) para somar forças e ajudar à população mais necessitada do Estado.

A primeira iniciativa foi a criação da campanha SOS CHUVAS RS para arrecadação de fundos às vítimas da catástrofe. Bini ressaltou que o SINDSEGRS conseguiu mobilizar o mercado de seguros brasileiro através dos sindicatos de outros Estados (SC, PR, Norte e Nordeste, Bahia e SP).

Conforme Guilherme Bini, todas as seguradoras do mercado mobilizaram seus planos de contingência para atender a população, disponibilizando guinchos e prestadores de serviços. Lembrou, porém, que a prioridade neste momento ainda é a de resgatar e salvaguardar vidas.

Ele disse que, no segundo momento, será feita a remoção dos veículos sinistrados, atendimentos, limpeza e assistência 24 horas. “Diversas regiões estão ilhadas, dificultando o acesso dos prestadores de serviços. Muitas famílias perderam tudo, não têm documentos e não conseguem contato com as seguradoras. Os prejuízos são incalculáveis. Não temos noção exata das indenizações e quantos serão os acionamentos, porque o momento não nos permite isto”, afirmou.

O dirigente destacou ainda que as seguradoras estão prontas, com call centers preparados e quadro de colaboradores incrementado para atender às vítimas do Estado. “Faremos uma força-tarefa para liquidar os sinistros de forma mais rápida. Além disso, muitas seguradoras estão desenvolvendo seu lado social, com contribuições e donativos à Defesa Civil, ONGs e entidades do RS, com o objetivo de atender ao público mais necessitado”, concluiu.



SOS CHUVAS RS



O mercado de seguros gaúcho está mobilizado para ajudar os afetados pelas chuvas no Estado. O SINDSEGRS lançou a campanha SOS CHUVAS RS visando arrecadar fundos e para auxiliar na reconstrução dos lares daqueles que perderam tudo na enchente. As doações podem ser encaminhadas através da chave Pix 92947241/0001-60 (CNPJ do Sindicato das Empresas de Seguros do RS).



CNseg recomenda prorrogação de prazos



Diante do desafio representado pelos graves problemas de infraestrutura vividos pelos cidadãos, que incluem estradas bloqueadas, falta de água e luz e serviços públicos comprometidos no Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional das Seguradoras recomendou às seguradoras a estenderem os prazos de pagamento e de renovação das apólices.



ANS adota medidas para o RS



A Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu, por 10 dias, o prazo do pagamento das mensalidades de planos de saúde com vencimento entre 1 e 17 de maio. A decisão faz parte de uma série de medidas extraordinárias com o objetivo de facilitar o acesso dos beneficiários impactados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Para as empresas do setor, o cumprimento de prazos máximos de atendimento também ficará suspenso, por 30 dias.

Em nota, a ANS afirmou que as operadoras e as redes de prestação de serviço em saúde devem priorizar o atendimento aos casos de urgência e emergência; manter os tratamentos de doenças crônicas que não possam ser interrompidos; reforçar o teleatendimento sempre que possível e reagendar todo os procedimentos eletivos que possam ser adiados.