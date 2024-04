CIEE-RS faz 55 anos com projeção de crescimento e mais jovens beneficiados

Neste 28 de abril, o CIEE-RS chegou aos 55 anos. Uma história marcada pela transformação pessoal e profissional dos jovens do Rio Grande do Sul, por meio da integração entre estudantes, instituições de ensino e empresas. E o objetivo é crescer mais.



"Vamos continuar trabalhando muito forte no desenvolvimento e qualificação dos programas de estágio e aprendizagem profissional, ampliando nossa presença no estado", adianta o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto. Hoje, a instituição está fisicamente presente em mais de 100 municípios gaúchos e com mais de 50 mil estudantes ativos, entre estagiários e jovens aprendizes. A estimativa de aumento no número de estudantes atendidos é de 10% apenas em 2024.



Nesse sentido, o CIEE-RS tem investido em sua estrutura, com melhorias nas sedes e aquisição de novos imóveis, como em Novo Hamburgo, Santa Maria e Gravataí. Outras cidades que terão unidades próprias até 2025 são Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Passo Fundo. "O CIEE tem abrangência de 100% do território gaúcho", afirma Lucas.



O CIEE-RS está presente fisicamente em mais de 100 municípios e tem mais de 50 mil estudantes ativos, entre estagiários e jovens aprendizes.



A instituição também busca estar cada vez mais conectada às demandas do mercado e com a linguagem e as expectativas dos jovens. Nos últimos três anos, houve um avanço forte em cultura, posicionamento e investimento em tecnologia — sempre com um olhar às pessoas em situação de vulnerabilidade social.



"O CIEE-RS é referência nacional. Estamos atentos às transformações, mas sem perder de vista o impacto na assistência social, beneficiando os jovens vulneráveis com oportunidades para crescer, se desenvolver e encontrar seu lugar no mercado e no mundo", enfatiza o presidente do CIEE-RS, Marivaldo Antonio Tumelero.



Com atuação intensa na área social, por meio de projetos como o Centro da Juventude Alvorada, o programa Reintegrar, o POD Sócio Educativo e o pioneirismo do Jovem 360, a meta é avançar mais em novas ações, como cursos livres de qualificação e desenvolvimento de startups sociais.

