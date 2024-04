Porto Alegre/RS recebeu, de 15 a 17 de abril, apresentações do espetáculo "A conta, por favor"

O espetáculo “A conta, por favor” realizou apresentações em Porto Alegre/RS nos dias 15, 16 e 17 de abril, em instituições de ensino da cidade. O público foi composto por jovens de 13 a 17 anos, que aprenderam um pouco mais sobre educação financeira.

Todas as apresentações teatrais foram gratuitas, de classificação livre, realizadas em escolas da rede pública, instituições sem fins lucrativos e centros culturais. Complementando a ação, foram distribuídos livretos com informações sobre o tema da peça.

A peça contou com ações de acessibilidade, como um intérprete de Libras, além de um monitor disponível para fornecer todo o suporte necessário. Ao todo, 1200 alunos foram beneficiados.

Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “A conta, por favor” tem a produção da Scorsolino Produções, apoio da Komedi e SSP Produções, com patrocínio da Saque e Pague, e realizado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal União e Reconstrução.

Instituições que receberam as apresentações:

EMEF Professor Anísio Teixeira, EMEF Afonso Guerreiro Lima e EMEF Sen. Alberto Pasqualini.



Sobre o Ministério

