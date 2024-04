Banrisul oferece tag de pedágio e estacionamento isenta de mensalidades para clientes

O Banrisul, em parceria com a Veloe, marca de soluções para mobilidade e gestão de frotas, oferece um produto para proporcionar mais autonomia e comodidade no dia a dia de seus clientes: a Tag Banrisul para pagamento e passagem automática em pedágios e estacionamentos credenciados de todo o Brasil.



A tag pode ser adquirida no aplicativo Banrisul e no site veloe.com.br/banrisul, pelos clientes pessoas físicas que possuam ou venham adquirir os cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banco. Na aquisição, os clientes podem contar com vantagens como isenção de mensalidade, de acordo com a modalidade do cartão de crédito, e 50% de desconto na taxa de adesão, no plano com recarga automática, durante o mês de abril. Após aprovada, a tag será enviada para o endereço do cliente sem custos.



Os clientes que adquirirem a Tag Banrisul poderão passar de forma prática, ágil e sem filas em todas as rodovias pedagiadas do País e em toda a rede credenciada Veloe, com mais de 2,3 mil estacionamentos - entre aeroportos, shoppings, prédios comerciais, hospitais, universidades, estádios e clubes.



Com o funcionamento de cinco novos pontos de pedágio no Estado e a implantação do sistema de cobrança eletrônica free flow, a tag é uma excelente opção de pagamento para essa nova modalidade, que facilita a mobilidade nas rodovias. O free flow é um sistema de pagamento automático de pedágio que elimina as tradicionais praças com cancelas, dispensando a redução de velocidade e a parada para pagamento de tarifas.