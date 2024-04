Os programas do CIEE-RS que transformam vidas

Gerar impacto social é a razão de existir do CIEE-RS. A instituição faz mais do que incentivar a educação e promover desenvolvimento econômico e social ao ser a porta de entrada de jovens no mundo do trabalho. Além de aprender uma profissão, eles conquistam novas oportunidades.O CIEE-RS possui diversas iniciativas na área da responsabilidade social. Nos últimos anos, um exemplo é o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), parceria com o Governo do Estado que ajuda egressos da FASE (Fundação de Atendimento Socioeducativo) num novo projeto de vida. Cada adolescente tem acompanhamento psicossocial e é auxiliado na construção de um plano individual de realização, que atende às suas demandas específicas. Desde o início em 2018, foram beneficiados 2.242 jovens. Atualmente, 200 estão em atendimento.O CIEE-RS oferece um olhar integral aos jovens, atendendo questões de saúde, formação escolar, cultura, lazer e ingresso na vida profissional.Também junto com o Estado, o CIEE-RS faz a gestão do Centro da Juventude de Alvorada, um espaço de acolhimento e integração dos jovens, famílias e comunidade, e de inserção no mercado. Mais de 2.100 adolescentes foram atendidos desde 2021, sendo 780 no último ano.Por meio das oficinas digitais, a instituição contribui ainda para a capacitação nos eixos de Cidadania e Fortalecimento de Vínculos; Mundo do Trabalho; e Geração de Renda e Mobilidade Social. O projeto auxiliou mais de 16 mil estudantes no ano passado, por meio de 86 cursos.Neste ano, uma novidade: o Jovem 360. Uma iniciativa do CIEE-RS, inédita no Brasil, desenvolvida em Porto Alegre, São Leopoldo e Santa Maria, abrangendo tudo o que impacta no processo socioeducativo de jovens em situação de vulnerabilidade social. A previsão é atender 300 pessoas em 12 meses.""Oferecemos um olhar integral aos jovens, atendendo questões de saúde, formação escolar, cultura, lazer, até o ingresso na vida profissional. Assim, geramos alto impacto social", destaca Gustavo Etcheverry, gestor de aprendizagem e desenvolvimento social do CIEE-RS.