Desigualdades na educação ampliam papel das empresas na qualificação dos jovens

As desigualdades na educação brasileira trazem uma série de desafios. Um dos mais graves é a formação dos estudantes: dados de 2021 do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) revelam que apenas 5% terminaram o ensino médio na rede pública com aprendizado adequado em matemática. Em língua portuguesa os índices também estavam longe do ideal: 31,3% dos alunos tinham o conhecimento esperado.

Isso prejudica o ingresso no mercado de trabalho, que busca mão de obra qualificada. Para lidar com esse cenário, as empresas estão complementando a capacitação dos estudantes.

É o caso das iniciativas do CIEE-RS para incentivar a permanência dos alunos no ensino regular e sua qualificação profissional. Uma ação recente são as oficinas digitais. As oportunidades gratuitas abordam temas como mundo do trabalho, postura profissional, currículo, empreendedorismo, marketing digital, Excel, Word e informática básica. "Os assuntos são escolhidos de forma democrática, com sugestões e votações feitas no Instagram do CIEE-RS", destaca o gestor de estágios, Marcos Pan.



É nas empresas que os jovens iniciarão sua caminhada - e elas devem ser o principal ponto de apoio dos estudantes para sua profissionalização.



No programa Universitário do Amanhã, em parceria com o governo gaúcho, são ofertadas 3 mil vagas em cursos preparatórios para o Enem aos municípios com menor desempenho na prova. Outro destaque é o Centro da Juventude, em Alvorada, que gera oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social.

O CEO da instituição, Lucas Baldisserotto, considera essas ações fundamentais. "Aquela época de receber pessoas prontas já passou. É nas empresas que os jovens iniciarão sua caminhada — e elas devem ser o principal ponto de apoio dos estudantes para sua profissionalização", enfatiza.

Para o CEO, o benefício é para toda a sociedade. "Quem sabe, podemos mudar a cabeça de quem planeja o ensino. O mercado de trabalho evolui numa velocidade que a educação não tem sido capaz de acompanhar", conclui.

CIEE-RS