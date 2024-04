Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Os objetivos dos corretores para o Brasesul 2024

A cidade de Porto Alegre vai sediar nos dias 08 e 09 de agosto, no centro de eventos da Fiergs, o Brasesul 2024. O Congresso reunirá corretores de seguros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A expectativa é de 3.500 participantes no evento.

Conforme o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, André Thozeski, o objetivo do Brasesul é manter o compromisso com o aperfeiçoamento profissional e os interesses dos corretores de seguros, buscando um constante diálogo com os executivos do mercado de seguros.

O dirigente ressalta que o evento será a oportunidade para os executivos das seguradoras se alinharem com as necessidades e dificuldades de seus principais clientes, que são os corretores de seguros. “Vamos buscar juntar nossas forças em favor do mercado de seguros. Devemos procurar formas de melhor atender nossos segurados. Temos muito a ganhar com esta parceria”, concluiu Thozeski.



Um ano do Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador

Dyogo Oliveira demonstra otimismo com os resultados e as iniciativas do PDMS em andamento (Luciana Whitaker/CNseg/Divulgação/JC)

A Confederação Nacional das Seguradoras divulgou os resultados do primeiro ano do PDMS, Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. A iniciativa, lançada em março de 2023, tem como meta alcançar três objetivos até 2030: 1º - promover a adesão aos produtos do mercado de seguros, capitalização, previdência e saúde suplementar pela sociedade em 20%; 2º - elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas para 6,5% do PIB e 3º - aumentar a arrecadação no mesmo indicador em 10% até 2030.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, disse que está otimista com o andamento das 65 iniciativas transversais que integram o plano, frutos dos esforços conjuntos da entidade e das federações que a compõe: FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap, além da Fenacor, que representa os corretores e empresas que operam no setor. “Nós concluímos 11% das ações e 60% delas estão em andamento. As outras 29% restantes serão contempladas ao longo dos próximos anos” afirmou. Em números absolutos, o PDMS contabiliza 39 ações em andamento e 19 previstas para serem colocadas em prática nos próximos seis anos.

De acordo com o último levantamento da CNseg, em 2023, o setor de seguros pagou mais de R$ 225,2 bilhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, um montante 2,5% superior ao ano de 2022. O segmento que mais indenizou foi “Cobertura de Pessoas” no valor de R$ 145,3 bilhões; seguido de “Danos e Responsabilidade”, sem DPVAT, que pagou mais de R$ 55,4 bilhões e, por fim, “Capitalização” que reembolsou mais de R$ 24,4 bilhões aos clientes.