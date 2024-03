Pensando em contratar estagiários? Este é o momento certo

Chegamos ao mês de março, quando os estudantes dos ensinos médio, técnico e superior já retomaram suas aulas. Um momento que marca não apenas o reinício das atividades acadêmicas, mas também a busca dessa geração por oportunidades de trabalho. Um cenário que a sua empresa pode e deve aproveitar para a contratação de estagiários.

Caso você tenha interesse em contar com um desses novos talentos em seu negócio, o momento é mais do que apropriado: com a sincronização do calendário acadêmico, os estudantes estão mais motivados em ganhar experiência enquanto fazem seus cursos. Além disso, o começo do ano também traz mais tempo para integrar os estagiários às equipes, incluindo orientação, treinamento e familiarização com os processos e a cultura da empresa.

"A disponibilidade de recursos, a oportunidade de planejar e executar projetos ao longo do ano e a renovação de energias nesse período contribuem para uma transição suave e uma experiência positiva, tanto para os estagiários quanto para as empresas. Isso fortalece o desenvolvimento pessoal e profissional, criando um ambiente propício ao crescimento mútuo", explica Marcos Pan, gerente de estágios do CIEE-RS.



Esteja preparado

Antes de receber um estagiário em sua empresa, você deve estar preparado para isso. É preciso identificar as oportunidades existentes para agregar esses jovens ao negócio, além de um espaço acolhedor para contribuir no desenvolvimento das habilidades dos estudantes.

O CIEE-RS está à disposição dos empresários para simplificar a abertura de vagas e contratação de estagiários, com soluções digitais que otimizam processos em até 60% do tempo. Um exemplo é a plataforma somosconjuntos.org.br, criada para trazer mais agilidade e menos complicação nesse processo.

Além disso, oferecemos uma série de diferenciais para sua empresa e os estagiários, como cursos gratuitos. Entre em contato conosco, saiba mais e aproveite esse momento.