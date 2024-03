Educação corporativa gera oportunidades para empresas e pessoas

Adaptar-se às mudanças e antecipar tendências. Inovar e garantir competitividade. Reter talentos, mantendo altos índices de produtividade e satisfação dos colaboradores. Estas são algumas das questões com as quais gestores de todos os níveis têm quebrado a cabeça para tentar responder. E é para encarar esses e outros desafios que as empresas investem cada vez mais em educação corporativa. Em um cenário de tanta volatilidade no mercado de trabalho, o tema se tornou vital para a prosperidade — e mesmo para a sobrevivência — de muitos negócios. Promover o desenvolvimento de colaboradores e estimular o aprendizado contínuo dentro das organizações são encaradas hoje como ações fundamentais para manter equipes capacitadas, engajadas e alinhadas com os valores e objetivos institucionais. Para Ianca Bueno, Analista de Desenvolvimento de Pessoas do CIEE-RS, a educação corporativa é, antes de mais nada, uma forma de gerar oportunidades para pessoas e empresas. “Ela nos prepara e desenvolve para os desafios profissionais, principalmente relacionados as competências técnicas e comportamentais. A educação corporativa também promove um sentimento de valorização dos talentos nas organizações, pois pode elevar os índices de satisfação e proporcionar maior clareza diante das habilidades que precisamos desenvolver para evoluir em nossas carreiras”, avalia. Investir em educação corporativa pode resultar em equipes mais produtivas, criativas, maduras e resilientes, capazes de resolver problemas complexos e se destacar como diferencial competitivo. Promover uma cultura de aprendizagem, voltada à inovação e à valorização das pessoas também é um grande diferencial competitivo das empresas. “Investir em educação corporativa pode resultar em equipes mais produtivas, criativas, maduras e resilientes, capazes de resolver problemas complexos e se destacar como diferencial competitivo”, considera Ianca. Motivados por esse tipo de incentivo, os profissionais tendem ainda a permanecer mais tempo nas organizações e elevar os índices de eficiência operacional e qualidade nos serviços prestados. Nas organizações a educação e a abertura das pessoas para novas práticas corporativas, como essa, é a chave para um futuro de maior realização no trabalho. Gerar oportunidades de desenvolvimento humano para jovens, para que contribuam com a sociedade e as organizações é o que move o CIEE-RS. Vale para as empresas, vale para as pessoas, em um movimento contínuo e de crescimento que, no fim, beneficia todos nós.