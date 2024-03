Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Projeto da CNseg tem foco na transição climática

A Confederação Nacional das Seguradoras promoveu no último dia 28 de fevereiro um workshop para divulgar oficialmente as principais conclusões do projeto “Construindo Seguros para a Transição Climática”.

A proposta focada na capacitação sobre os impactos físicos das mudanças climáticas, visa impulsionar estratégias de gestão de riscos e oportunidades climáticas, assim como compreender seus potenciais impactos financeiros para o setor de seguros brasileiro.

O projeto é uma parceria da CNseg com a UNEP FI (Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e tem o apoio técnico do ERM NINT, integrando uma esteira de compromissos assumidos pelo setor de seguros com a agenda de sustentabilidade e endereçamento de questões climáticas.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, disse que o mundo olha com mais atenção para a possibilidade de contribuição do setor de seguros no combate aos impactos causados pela transição climática. Ressaltou que os temas relacionados à sustentabilidade têm um espaço importante na agenda da Confederação. “Justamente por sua relevância, estamos trabalhando para implementar uma segunda fase do projeto, onde abordaremos os riscos de transição e daremos mais profundidade na ferramenta, com foco no seguro rural e dando granularidade em alguns outros riscos”, afirmou.

A primeira fase do projeto foi elaborada com base na contribuição de 21 das principais seguradoras da Brasil. O documento representa um exercício inicial para avaliar os riscos climáticos de forma integrada, além de apoiar as seguradoras na conformidade com os requisitos da circular nº 666 da Superintendência de Seguros Privados.

Além do relatório, o projeto resultou no desenvolvimento de duas ferramentas. O Mapa de Calor de Riscos Climáticos Físicos mensura a exposição das capitais brasileiras e demais cidades selecionadas aos 11 principais riscos climáticos físicos. Já a ferramenta de Projeção de Perdas Seguradas para Cenários de Inundações Urbanas no Brasil utiliza dados históricos das seguradoras, examinados com parâmetros fixos, científicos e estatísticos, para mensurar potenciais impactos econômicos provocados por catástrofes naturais.



Pagamentos bilionários em roubo de cargas





Nos últimos cinco anos, o mercado segurador pagou mais de R$ 2 bilhões em indenizações por cargas roubadas no Brasil. Levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras apontou que o valor de R$ 477,2 milhões pagos pelo Seguro de Responsabilidade Civil de Desvio de Carga em 2023 supera em 55% o total de 2019, quando cerca de R$ 307,9 milhões foram desembolsados. Por outro lado, a entidade identificou um recuo de 24,1% na comparação com 2022, quando foram pagos R$ 629,2 milhões.

O Seguro Desvio de Carga é responsável pela indenização no caso de desaparecimento total da carga, roubo durante o trânsito ou nos depósitos e armazéns, ou roubo praticado durante viagem fluvial complementar à viagem rodoviária, exclusivamente na região Amazônica. Ele é voltado para o transportador, ou seja, para a empresa responsável por realizar a movimentação da carga relacionada no Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga da Agência Nacional de Transportes Terrestres.