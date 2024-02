Compreender as pessoas para transformar vidas

Com o amplo acesso à informação e inúmeras possibilidades de escolha, é cada vez mais importante compreender o comportamento do cliente. Para atingir objetivos comerciais sem prejudicar a experiência das pessoas, é preciso ir além das necessidades básicas, adentrando o que podemos chamar de “zona de tolerância” da jornada de consumo.

Jéssica Galvão, social media do CIEE-RS, diz que criar conexões autênticas com o cliente não serve apenas para conquistá-lo, mas também para transformá-lo em um defensor da marca. Esse tipo de parceria, segundo ela, é o que constrói uma comunidade sólida e duradoura em torno de um negócio, com pessoas que acabam por multiplicar a sua presença no mercado.

“Em um cenário em que a personalização só cresce, aumenta também a necessidade de adaptação das empresas para que elas garantam engajamento e uma segmentação mais refinada de seus públicos”, explica Jéssica. No CIEE-RS, a social media é responsável por compreender a jornada dos estudantes, orientando-os conforme suas estratégias e desejos profissionais.



A verdadeira parceria não se resume a oferecer estágios; é criar um ambiente de aprendizado e crescimento que ressoa com a jornada única de cada estudante.



Um levantamento da Salesforce, plataforma de CRM integrada, mostra que 65% dos clientes esperam que as empresas se ajustem às suas necessidades, enquanto 61% dizem se sentir tratados como meros números. “Essa disparidade impacta diretamente na zona de tolerância de cada cliente, onde a verdadeira satisfação se encontra ao atender suas expectativas”, afirma Jéssica.

A verdadeira inovação, de acordo com ela, reside em compreender constantemente como alcançar essa satisfação. “Nesse panorama em constante evolução, a adaptabilidade torna-se a chave para a competitividade, e profissionais estratégicos desempenham um papel crucial”, complementa.

Ao investir na compreensão profunda da jornada dos estudantes, o CIEE-RS busca reforçar como a autenticidade e o entendimento podem transformar não apenas clientes, mas vidas inteiras. Mais do que uma entidade que facilita estágios, buscamos construir uma comunidade que entende o valor das necessidades individuais dos jovens e os auxilia a atingir os seus objetivos.