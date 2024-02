CIEE-RS implementa Comitê de Pessoas

Fortalecendo sua jornada de transformação cultural, o CIEE-RS implementou, neste mês de fevereiro, seu Comitê de Pessoas. A iniciativa é parte do processo de qualificação organizacional, reforçando o compromisso da instituição com um ambiente de trabalho colaborativo e inspirador.

De acordo com a Gerente de Pessoas e Cultura do CIEE-RS, Andrea Armellini, o grupo busca desenvolver uma visão compartilhada sobre o desempenho das pessoas, estabelecendo um novo paradigma para a gestão de talentos.

"Em um mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, a capacidade de uma organização de se adaptar e inovar depende significativamente da eficácia do capital humano. Assim, o Comitê de Pessoas não é apenas uma ferramenta de avaliação, mas um mecanismo estratégico para promover diálogos construtivos sobre desempenho e expectativas", destaca Andrea.



Levantamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa revelou que o Comitê de Pessoas está entre os comitês de assessoramento que mais cresceram nos últimos anos, superando em números absolutos, dentro das organizações, estruturas semelhantes de auditoria, de finanças, investimentos e mercados de capitais.



Através do comitê, o CIEE-RS se propõe a promover uma cultura de feedback, fomentando um ambiente de maior engajamento e inovação. O grupo traz espaço para discussões abertas sobre desempenho, além de promover transparência e colaboração. O modelo gera ainda alinhamento estratégico e coesão interna, elementos essenciais para alcançar os objetivos empresariais e a sustentabilidade organizacional no longo prazo.

"Este é um marco significativo que reafirma nosso compromisso com uma cultura de gestão baseada na colaboração e inovação. E também estabelece um precedente importante para outras organizações que buscam se adaptar às exigências de um ambiente em constante mudança", ressalta Andrea.