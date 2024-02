Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: MBM inicia o ano com renovação da diretoria executiva

Próximo de completar 74 anos de atividades, o Grupo MBM anunciou no início no mês de janeiro a composição da nova diretoria executiva.

O Conselho Deliberativo da instituição optou pela indicação de profissionais de mercado com amplo conhecimento da cultura institucional e sintonizados com o momento de evolução da tecnologia, estratégias de prospecção, difusão da marca e a modernização de produtos e serviços.

O Grupo MBM tem posição consolidada no mercado brasileiro de seguros de vida e de Previdência Complementar. Com a nova etapa, a entidade mantém a premissa do atendimento especial aos clientes, agilidade, qualidade e produtos de custos acessíveis.

Esta é a formação da nova diretoria executiva do Grupo MBM: João Luis Macedo Abbott (Diretor Presidente da MBM Previdência Complementar); Toni Robilar Pacheco (Diretor Presidente da MBM Seguradora); Alexsander Kaufmann (Diretor Comercial do Grupo MBM); Fabiano Rocke (Diretor Financeiro/Administrativo e de TI do Grupo MBM) e Gabriela Claussen Bandeira (Diretora Operacional do Grupo MBM).

Dicas de segurança para os veículos

- A revisão do carro antes da viagem é tão importante quanto planejar o destino. A revisão preventiva é a que mantém tudo sempre em ordem, com a manutenção de todas as peças em dia, a fim de que não ocorram problemas futuros. Nessa situação, as peças já são trocadas quando começam a demonstrar algum desgaste, evitando estragos e acidentes.

- A revisão preditiva é feita a partir de uma prévia análise técnica, de acordo com as recomendações do fabricante. Por meio das informações básicas do veículo, ela indica se realmente é necessária alguma manutenção naquele momento, como a troca de amortecedores.

- Com a revisão corretiva, o que está com problemas, com defeito ou quebrado é diagnosticado, como uma lâmpada queimada. A partir da verificação do item avariado, providencia-se a substituição por uma peça nova.

- Realizar um checkup no carro é a melhor forma de prevenir acidentes nas estradas. A revisão permite a verificação dos detalhes imprescindíveis para o bom funcionamento e desempenho do veículo. Confira os itens que devem passar pelo checkup: pneus; rodas; alinhamento da suspensão e balanceamento das rodas; sistema elétrico; para-brisas e sistema de limpeza dos vidros; equipamentos de segurança; freios; fluidos e correias dentadas.

- Um veículo sem revisão gera multa. Os artigos 104 e 230 do Código de Trânsito Brasileiro preveem que, ao conduzir o automóvel em mau estado de conservação ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, o condutor está sujeito à multa grave e perda de 5 pontos na carteira de habilitação.