Faturamento do atacado cresceu 14%.

Até novembro de 2023, o faturamento acumulado do setor atacadista distribuidor apresentou crescimento de 14% em comparação com o mesmo período de 2022, de acordo com a nova edição do Termômetro ABAD NielsenIQ, que aponta a média do desempenho da atividade.

Segundo o gerente de Atendimento ao Varejo da NielsenIQ, Felipe Rutkosky, a retomada do consumo começa a ficar mais consistente em um ambiente de baixa taxa de desemprego, inflação e juros. "Canais de consumo fora do lar, como bares e restaurantes, mostram uma retomada relevante, principalmente no pós-pandemia", esclarece, lembrando que o período de outubro/novembro historicamente traz bons resultados para o setor atacadista distribuidor.

Além disso, refere que o endividamento das famílias, que até recentemente ofuscava os dados macroeconômicos positivos por comprometer grande parte da renda dos consumidores, deu sinais de arrefecimento. "O número de famílias endividadas ainda é grande, mas o recuo é um bom sinal, significa que o poder de compra tem espaço para melhora, tanto em quantidade quanto em qualidade", afirma o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini.

Segundo ele, esse conjunto de boas notícias, somadas aos recentes movimentos políticos, com a promulgação de emenda constitucional que instituiu a Reforma Tributária e a aprovação do orçamento de 2024, permitem vislumbrar um cenário positivo para o início deste ano.