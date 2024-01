Avanço para empresas na Aprendizagem

A plataforma Conjuntos do CIEE-RS ganhou em dezembro novas funcionalidades relacionadas à Aprendizagem para as empresas, o que facilita a adesão ao programa e o acesso dos jovens ao mundo do trabalho. Desde então, é possível fazer o cadastro com o CIEE-RS, assinar o contrato, solicitar abertura de vaga e acompanhar as ofertas, realizar o processo seletivo, definir etapas e aprovar ou reprovar candidatos. Já na sessão de contratos, o painel permite visualizar quem são os aprendizes e as rescisões realizadas.

Coordenador da Gerência de Aprendizagem, Tiago Tomazzoni Jacques considera que o processo ficou muito mais fácil para as empresas, além de permitir uma customização. “Agora a empresa consegue abrir a vaga via Conjuntos, definir quais são os critérios dessa oportunidade e as etapas do processo seletivo. Já os candidatos podem visualizar todas as etapas da seleção, enviar currículo, enfim, realizar o processo conforme a empresa preferir, o que pode incluir entrevista presencial, em grupo etc. Quem define tudo isso é a empresa na abertura da vaga”, explica Jacques.



Uma das premissas da Conjuntos é ser uma plataforma dialogada. Isto é, a todo momento a ferramenta conversa com os candidatos à Aprendizagem e com as empresas.



Após a solicitação de abertura de vagas pelas companhias, o CIEE-RS entra com o seu expertise e dá início a uma rápida análise da oportunidade oferecida. Nessa avaliação, a equipe procura entender se tudo que foi preenchido está correto, como os critérios para abertura de vaga, resultando em aprovação ou pedido de ajustes.

Depois que a oportunidade já está no ar, a empresa recebe notificações sobre candidaturas ou desistências. Também é avisada quando aprova ou reprova os postulantes às vagas. “A todo momento a Conjuntos fica reportando essas informações para o candidato e para a empresa saberem o que está acontecendo”, ressalta o coordenador, destacando ainda que, com as novas funcionalidades, a

Aprendizagem iguala seus recursos aos que já existem para o estágio na plataforma. São avanços no digital que não vão parar por aí, e a Conjuntos seguirá trazendo cada vez mais facilidades a empresas e candidatos aos programas de estágio e Aprendizagem.

CIEE-RS