Teatro CIEE-RS com novidades no Porto Verão Alegre

A edição de 2024 do Porto Verão Alegre chega ao Teatro CIEE-RS Banrisul com espetáculos para todos os gostos e em um momento histórico, ao completar 25 anos. Comédia, mágica, música, drama e muito mais estarão presentes em 10 produções, com 22 sessões ao todo no Teatro CIEE-RS Banrisul.

Este ano, o espaço cultural recebeu carpete novo e as poltronas foram renovadas. Portanto, a experiência dos espectadores será ainda mais confortável para acompanhar o Porto Verão Alegre. O teatro fica junto ao Centro de Eventos do CIEE-RS (Rua Dom Pedro II, 861), que também tem novidades, pois passará a contar com um restaurante a partir de 22 de janeiro. O Restaurante Boulevard ocupará o segundo andar e oferecerá bufê executivo durante o dia, enquanto à noite poderá ser reservado para eventos, como as formaturas que ocorrem no Teatro CIEE-RS Banrisul.

E a temporada no teatro começa em alto nível com o tradicional festival, que terá muitos destaques. O consagrado “Bailei na Curva”, que retrata a vida de sete crianças durante o regime militar, também alcançará um marco histórico, ao celebrar 41 anos em cartaz. É a peça mais longeva do teatro do Rio Grande do Sul.



O Porto Verão Alegre vai de 10 de janeiro a 8 de fevereiro na Capital gaúcha. Serão 140 espetáculos, incluindo duas montagens nacionais, com ingressos entre R$ 19,80 e R$ 80.



Também há produções dando seu pontapé inicial. Nany People fará a estreia nacional da sua peça “Como Salvar um Casamento”. Em cena, a atriz interpreta uma palestrante e outros personagens envolvidos em questões de relacionamento, sempre com muito humor.O coordenador do Centro de Eventos, Paulo Beccon, comemora mais um ano em que o Teatro CIEE-RS Banrisul estará a serviço da cultura ao receber o tradicional evento de verão da capital gaúcha. "O Porto Verão Alegre, além de oferecer uma programação incrível e diversificada, fortalece a cena cultural da Capital. Receber no palco do Teatro CIEE-RS Banrisul um dos festivais de artes cênicas mais importantes do país é motivo de celebração", afirma.