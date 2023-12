Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Mercado segurador brasileiro aponta crescimento em 2023

A arrecadação do mercado segurador brasileiro fechará 2023 com uma arrecadação de R$ 663 bilhões, registrando um crescimento de 10%.

Os dados foram apresentados no dia 14 de dezembro pelo presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, durante entrevista coletiva realizada no Pullman Vila Olímpia, em São Paulo.

Conforme o dirigente, a indústria de seguros vive um ciclo favorável, tendo nos últimos anos um crescimento na casa dos dois dígitos, sendo que a previsão para 2024 é de um crescimento de 11,7%.

Em relação às indenizações, as seguradoras pagaram R$ 432,7 bilhões em 2022 e concluirá 2023 com R$ 460 bilhões. A média de cada trimestre ficará em R$ 115 bilhões. Somente o setor de saúde encerrará o ano com R$ 250 bilhões em indenizações.

Dyogo Oliveira disse que as estratégias da CNseg para 2024 envolvem inovação, diversificação de produtos e centros de distribuição, sustentabilidade e o fortalecimento da imagem do seguro.

Para o presidente da Confederação, é preciso fixar na sociedade que o seguro é um serviço de qualidade. "O seguro pode colaborar no desenvolvimento da sociedade, através de produtos que oferecem garantias e serviços", concluiu Dyogo.



Perspectivas para o mercado de Capitalização





Pesquisa inédita desenvolvida pela Federação Nacional de Capitalização, mapeou novas possibilidades de expansão para o setor de Capitalização, considerando informações atuais e propostas apresentadas recentemente no Plano de Desenvolvimento do Mercado Segurador.

O estudo “Estimativa de Mercado para Capitalização” indica possibilidades para as seis modalidades comercializadas atualmente e apresenta propostas para que o setor possa alcançar uma arrecadação três vezes maior do que a atual, totalizando R$ 89 bilhões por ano.

A projeção apresenta ainda a possibilidade de as reservas técnicas chegarem a R$ 100 bilhões até 2026 e, entre resgates e sorteios, o valor pode ultrapassar R$ 64 bilhões. Ao todo, foram envolvidas, direta e indiretamente, mais de 100 pessoas, entre empresas associadas e instituições do setor, ao longo de mais de seis meses de trabalho.





Versatilidade para expandir o segmento





O estudo aponta diversas vertentes possíveis de crescimento além da modalidade tradicional que fomenta a disciplina de acumulação com potencial de sorteio. Na modalidade Instrumento de Garantia, segundo o estudo, a cobertura da Capitalização que pode contribuir para reduzir em 5% a inadimplência, mediante um montante adicional de R$ 10,2 bilhões em títulos.

Nas licitações e contratações na esfera pública, estima-se o incremento de R$ 2,4 bilhões por ano para garantir a execução de contratos, somados aos R$ 7,5 bilhões adicionais que oferecem segurança a locadores e locatários em seus contratos de locação.