Programa do CIEE-RS vai atender 300 jovens em 2024

O CIEE-RS lançou, na última terça-feira (12), o programa Jovem 360, que oferecerá acompanhamento para 300 pessoas de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade no Estado. O investimento será todo com recursos próprios do CIEE-RS.

Ao final de 12 meses, o objetivo é que os participantes estejam preparados para acessar o mercado de trabalho. Para tanto, terão à disposição oficinas, cursos profissionalizantes, de robótica e informática básica, palestras, rodas de conversas e atividades externas. Os temas trabalhados serão educação, cidadania, convivência, profissionalização e inclusão digital.

“Esses jovens terão a oportunidade de estudar e ir para um emprego, ter uma vida mais digna para si e para sua família”, disse o presidente do CIEE-RS, Marivaldo Antonio Tumelero, na cerimônia de assinatura do termo com a Prefeitura de Porto Alegre, no Paço Municipal.



O programa Jovem 360 começará em Porto Alegre, em janeiro de 2024, com 150 jovens cadastrados no CadÚnico indicados pela prefeitura. Em março, iniciará em Santa Maria (100 vagas) e São Leopoldo (50 vagas).



O atendimento social e de saúde incluirá exames médicos clínicos e psíquicos, supervisão nutricional, cesta básica e telemedicina para as famílias. O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, destacou o ineditismo da proposta e a importância de um olhar individual sobre cada participante, oferecendo ferramentas que transformem suas trajetórias pessoais e profissionais. “Com acompanhamento especial, os jovens em situação de vulnerabilidade ficam mais preparados e confiantes para seguir em frente”, afirmou.

No evento, o prefeito Sebastião Melo comemorou a parceria com a instituição: “Essas atitudes que o CIEE-RS está tendo, e eu sei que milhares de empresas fazem também, são a contrapartida social para o Brasil mudar para melhor”.

É com iniciativas como o Jovem 360 que o CIEE-RS segue exercendo seu papel de integrador entre a trajetória escolar e profissional dos jovens, adicionando um olhar especial para as questões sociais, que são decisivas para o futuro da juventude do país.