Membros do Conselho Deliberativo do CIEE-RS são reeleitos

Em assembleia geral do CIEE-RS, no dia 23 de novembro, os membros do Conselho Deliberativo da instituição foram reeleitos para o próximo biênio 2024-2025. Na mesma data, em reunião do Conselho Deliberativo, foram reeleitos o presidente do Conselho, José Carlos Hruby, e o vice, Renato Turk Faria.

Integram também o Conselho Deliberativo representantes das instituições fundadoras do CIEE-RS, os quais são: Fernando Silva de Paula (Federasul), Antônio Newton Correa da Luz (Farsul), Arildo Bennech Oliveira (Fiergs), Eliseu André Ferrigo (Ciergs), Felipe Felline Sartor (ACPA), Giovanni Jarros Tumelero (Jornal do Comércio) e Solimar dos Santos Amaro (PUCRS).

O Conselho Deliberativo tem também como membros natos os ex-presidentes Sérgio Silveira Saraiva e Otto Walther Beiser.

O Conselho Deliberativo tem como principal função deliberar sobre assuntos e fatos que envolvam a instituição. Desta forma, auxiliam na tomada de decisão dos gestores, além de contribuir com a organização como um todo.

Além do Conselho Deliberativo, o CIEE-RS conta com o Conselho Fiscal, composto por cinco membros. Nenhum dos conselheiros, assim como os integrantes da Diretoria, é remunerado.

Na reunião ordinária realizada no mesmo dia 23, foi apresentado e aprovado o orçamento para 2024.

O CIEE-RS é uma organização de assistência social, sem fins lucrativos, que atua na promoção, proteção e defesa dos direitos socioassistenciais. Ao longo dos seus 54 anos, a instituição se consolidou como a grande líder do setor de estágios e aprendizagem no Rio Grande do Sul, e continua se empenhando para ser referência no apoio aos mais de 300 mil jovens cadastrados no CIEE-RS e que buscam entrar no mercado de trabalho.



Diretoria executiva (mandato até 2024)

Presidente - Marivaldo Antonio Tumelero

1º vice-presidente - Ronaldo Netto Sielichow

2º vice-presidente - Philippe Olivier Alexandre Navaux

3º vice-presidente - Paulo Roberto Diehl Kruse

CEO - Lucas Antonio Sciapina Baldisserotto

Conselho Deliberativo

Presidente – José Carlos Hruby

Vice-presidente – Renato Turk Faria

Membros fundadores - Luiz Fernando Cirne Lima e Sérgio Silveira Saraiva

Membros representantes

Fernando Silva de Paula (Federasul)

Antônio Newton Correa da Luz (Farsul)

Arildo Bennech Oliveira (Fiergs)

Eliseu André Ferrigo (Ciergs)

Felipe Felline Sartor (ACPA)

Giovanni Jarros Tumelero (Jornal do Comércio)

Solimar dos Santos Amaro (PUCRS).



Membros convidados

Clarice Martins Costa

Fabiano Zouvi

José Carlos Hruby

Maico Renner

Marivaldo Antonio Tumelero

Oswaldo Sérgio Beck

Otto Walther Beiser

Paulo Roberto Diehl Kruse

Philippe Olivier Alexandre Navaux

Renato Turk Faria

Ronaldo Netto Sielichow

Sergio Juarez Kaminski

Valdir Bernardo Feller

CIEE-RS