Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Falta de peças impacta seguradoras

Levantamento da Federação Nacional de Seguros Gerais aponta que entre os meses de janeiro e março, ocorreram 235 mil sinistros de automóvel no país. Deste total, 7% sofreram com o atraso de peças. Dos 40.700 itens encomendados neste período, até o mês de agosto ainda faltavam 7.100 peças para serem entregues. Segundo a FenSeg, a demora no reparo causa prejuízos para o mercado como um todo e pode impactar o preço do seguro nas próximas renovações.

De acordo com o núcleo da Federação que monitora as entregas, em 2019, os clientes ficavam, em média, 11 dias com um carro reserva, alugado pelas seguradoras enquanto as oficinas credenciadas aguardavam as peças. Em 2023, a média pulou para 25 dias. O presidente da FenSeg, Antonio Trindade, disse que para as seguradoras é melhor que o problema seja resolvido o mais rápido possível, pois gastarão menos com o aluguel do carro reserva.

Conforme dados do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios, que representa mais de 5 mil oficinas em todo o Brasil, o prazo de espera de peças passou de sete dias para até 15 dias. A maior parte das peças (65%) que estão levando mais tempo para serem entregues pelas montadoras é aquela mais básica, de funilaria. São itens como para-choques, faróis, porta e painel. Componentes mecânicos como microchips hoje não passam de 25% do total.

Para o presidente da comissão de seguro de automóvel da FenSeg, Marcelo Sebastião, se o cenário for mantido como está, os custos seguirão sendo repassados ao consumidor. “Esses atrasos agravam as despesas com o sinistro, uma vez que o veículo segurado fica mais tempo parado nas oficinas e o consumo de carro reserva aumenta. Essa diferença vai impactar na precificação do seguro. É inevitável”, concluiu.





Inscrições abertas para o Brasesul 2024

O próximo Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul, vai acontecer em Porto Alegre, no Centro de Eventos da FIERGS, nos dias 8 e 9 de agosto de 2024.

Este é o maior Congresso do mercado segurador do sul do país, aberto aos Corretores e Securitários de todo o Brasil. O evento contará com palestras, painéis de debates e atividades para o crescimento do profissional Corretor de Seguros.