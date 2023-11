As vantagens em fazer parte do Sindiatacadistas

Com sede em Porto Alegre, o Sindiatacadistas é resultado da união de sete sindicatos. Exerce a representatividade legal de mais de 17mil empresas do comércio atacadista em todo Estado do RS, em defesa de seus interesses, fortalecendo a categoria e contribuindo para o crescimento da economia regional e nacional. Os sindicatos são representantes do setor no Ministério da Economia e o Sindiatacadistas é filiado à Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio/ RS) e à Confederação Nacional do Comércio (CNC).



Mas e o que isso representa na prática?

Como diz o ditado: "Sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe.". Esse tem sido o lema que guia a atuação do Sindiatacadistas durante estes 85 anos de história e atuação.

Congregando diversos segmentos do comércio atacadista, entre eles os de gêneros alimentícios, materiais de construção, tecidos, produtos farmacêuticos e químicos, madeiras e bebidas, o Sindiatacadistas busca ser um porta-voz e defender os comerciantes atacadistas representados nas negociações coletivas da categoria (Convenções e Acordos Coletivos),junto ao Legislativo, Executivo e Judiciário, além de oferecer serviços exclusivos para as empresas associadas como convênios com empresas nas áreas de lazer, saúde, seguros, ensino, sustentabilidade e tecnologia, ajuizamentos de Ações Coletivas Tributárias, capacitação através de cursos e palestras online e presenciais, locação de espaços para eventos, entre outros.

Por ser vinculado ao sistema Fecomércio, é o elo de ligação de seus associados junto ao sistema S ( SESC/SENAC).