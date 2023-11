De estagiário a líder: a ascensão de Renan

Traçar uma carreira em uma mesma empresa é um grande desafio, ainda mais se a companhia for a primeira experiência profissional do funcionário. Some a esse cenário uma ascensão rápida e temos um resumo da trajetória de Renan Incerti, que aproveitou a chance oferecida pelo estágio, principal porta de entrada para o mundo do trabalho. Ele é o segundo personagem da série Inspira CIEE-RS, que traz mensalmente histórias de pessoas ligadas à instituição e que são exemplos inspiradores.

A história profissional de Renan começou em 12 de setembro de 2016, data em que iniciou o seu estágio pelo CIEE-RS na empresa Legrand em Caxias do Sul, no curso de Engenharia de Produção da UCS. Como todo iniciante, estava cheio de dúvidas e receios. Observava o supervisor em suas tarefas e tentava imaginar como poderia chegar a tal posto um dia. Parecia um plano muito distante, mas se confortava com um pensamento: “Um passo de cada vez”.

Ainda no primeiro ano de estágio, tomou uma atitude que colaboraria para acelerar seu caminho profissional. Percebendo que o aprendizado do curso não se refletia naquilo que vivenciava diariamente, decidiu mudar para Administração de Empresas. “Aí me encontrei”, afirma. Com bom relacionamento e facilidade de comunicação, sua caminhada pendeu para a área de gestão.



Ao pôr a limpo sua caminhada profissional, Renan Incerti destaca a experiência internacional de ter jogado futebol na Itália, dos 16 aos 19 anos, que contribuiu para o seu amadurecimento e ajudou na sua posterior ascensão de estagiário a líder.



O estágio terminou em 20 de outubro de 2017 e logo apareceu o convite para assumir uma vaga de gestão. “A partir daquele momento, fui desenvolvendo coisas que eram novas para mim”, comenta. As novidades não o amedrontaram, e ele agarrou a oportunidade. Foi para a ilha de produção, na qual ficou três anos como líder. Foi quando abriu uma vaga no turno da noite. “Outra vez, tudo novo para mim”, reflete.

Renan trabalhou das 17h às 2h por dois anos, sendo convidado depois a assumir a supervisão plástica. Nesse momento, a trajetória mudou de figura. Trata-se do setor mais importante da empresa, que distribui produtos injetados para toda a América do Sul.

Hoje, Renan lidera uma equipe com mais de 40 pessoas, incluindo dois estagiários e dois aprendizes. Com esse histórico, já pode dar conselhos aos jovens que pretendem crescer na carreira: “O que eu sempre falo é que a primeira coisa é ter determinação. Vontade de aprender, questionar, também. Mas muito se resume a determinação e proatividade. Depois vai se moldando o perfil dia a dia”.

Aos 31 anos, Renan tem como meta se tornar gerente. Recentemente, coube a ele receber uma comitiva proveniente da matriz da empresa na França. Quem sabe mais adiante não aparece um convite para trabalhar na Europa? Renan sabe que sonhos não são irrealizáveis.