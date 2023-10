Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Cresce a procura pelo seguro fiança no Rio Grande do Sul

A decisão do STF, em 2022, que consolidou a tese de que é constitucional a penhora de bem de família que pertença a fiador de contrato de locação, seja residencial ou comercial, deu um impulso ao mercado de seguro fiança locatícia. No Brasil, e no Rio Grande do Sul em particular, cada vez mais inquilinos recorrem a ele como garantia do aluguel.

Se o fiador é uma espécie em extinção no país, entre os gaúchos uma das alternativas mais buscadas é o seguro fiança locatícia. Conforme os dados da Superintendência de Seguros Privados, o mercado local arrecadou R$ 29 milhões de janeiro a julho de 2023, representando um crescimento de 19,3% na comparação com igual período do ano passado. Proporcionalmente, a expansão supera a média nacional, que ficou em 12%, com faturamento de R$ 781 milhões. O Rio Grande do Sul concentra atualmente 33,5% do mercado no Sul.

O vice-presidente da comissão de riscos de crédito da Federação Nacional de Seguros Gerais, Átila Santos, disse que diante do atual cenário a fiança locatícia se tornou a solução mais segura. "Por um lado, o mercado segurador se adequou bem à regra da Susep, emitindo apólices pelo período total do contrato, desenvolvendo o pagamento mensal, como uma assinatura de streaming, sem pesar no bolso do inquilino”, afirmou.

Com a entrada no mercado do seguro fiança locatícia, o inquilino passou a contar uma proteção que substitui a figura do fiador ou a necessidade de utilização de fiança bancária, garantindo o pagamento ao proprietário do imóvel, em caso de prejuízos que venha a sofrer em decorrência das obrigações contratuais do inquilino no contrato de locação do imóvel.

A cobertura básica garante o ressarcimento ao proprietário pelos prejuízos que venha a sofrer por conta do inadimplemento do inquilino, ou, se for o caso, de multas moratórias. Este seguro também oferece coberturas adicionais, como a garantia do ressarcimento pelo não pagamento (pelo inquilino) de encargos legais, como IPTU, condomínio, água, luz e gás canalizado.



