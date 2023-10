O que perguntar nas entrevistas de seleção

Uma entrevista de seleção não deve ser apenas uma avaliação de habilidades técnicas, ela também precisa ser um mergulho na essência do candidato. “Habilidades como empatia, resiliência, trabalho em equipe e adaptabilidade são fatores que podem determinar o sucesso de um profissional em um ambiente de trabalho. No entanto, essas qualidades não são reveladas pelas perguntas convencionais”, considera a coordenadora da Central de Relacionamento com o Cliente do CIEE-RS, Emanuelle Staudt.

Esse entendimento é ainda mais relevante no caso de candidatos a vagas de estágio e aprendizagem, cujo objetivo é o desenvolvimento dos jovens para entrarem no mundo do trabalho. Dificilmente os estudantes já têm uma bagagem de conhecimentos técnicos e experiências anteriores, Por isso, as entrevistas com eles devem seguir critérios diferentes daqueles utilizados para contratação de profissionais formados.

A estratégia de focar em competências comportamentais, as chamadas soft skills, é utilizada e sugerida por Emanuelle e pela psicóloga responsável pela Seleção Especial da Unidade Operacional Porto Alegre do CIEE-RS, Daniela Brasil, para avaliar candidatos a estágio e aprendizagem. Elas levam em conta as hard skills, mas defendem que as soft skills podem fazer a diferença.

As perguntas mais básicas que surgem nas entrevistas são sobre experiências e cursos, habilidades técnicas relevantes, objetivo com relação à vaga e interesse na oportunidade, o que pode deixar de lado importantes questões comportamentais.

“Grande parte dos candidatos não possui uma preparação adequada para entrevistas, o que, por vezes, os deixa desconfortáveis ao responder, talvez devido à falta de prática”, pondera Daniela. “Sempre perguntamos o que chamou atenção do candidato na oportunidade, quais são as suas principais expectativas e desafios nessa posição de estágio. Também questionamos sobre como o candidato administra seu tempo no dia a dia, garantindo que as tarefas sejam concluídas dentro do prazo, enquanto equilibra sua vida social, estudos e estágio”, descreve Daniela.

Confira algumas dicas de perguntas:

"Pode me contar sobre uma situação em que você teve que lidar com um cliente ou colega que estava passando por um momento difícil?”

"Pode compartilhar um momento em que enfrentou um grande desafio em sua carreira? Qual foi seu sentimento e o que aprendeu depois dessa vivência?"

"Descreva uma situação em que você teve que trabalhar em equipe para atingir um objetivo. Quais foram suas ações no grupo e como elas contribuíram para o resultado final?"

"Você está inserido em um time em que atingir metas depende de todos os integrantes, porém, existe um desacordo nesse grupo, que afeta diretamente seu resultado, qual é a sua primeira ação?"

"Você já se deparou com uma situação, seja no ambiente de trabalho, escolar, ou pessoal, em que tinha um planejamento e teve de recalcular todo ele? Comente sobre a situação"

Questões técnicas devem continuar presentes nas entrevistas, inclusive perguntas específicas para garantir a conformidade com a legislação aplicável à contratação de estagiários e aprendizes. Mas novas abordagens complementares à técnica são essenciais para um recrutamento eficaz, especialmente em relação aos jovens que estão começando a sua jornada no mundo do trabalho.

