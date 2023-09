Histórias que inspiram

A partir da próxima segunda-feira (2/10), começaremos a contar aqui histórias inspiradoras de pessoas que tiveram suas vidas impactadas pelo CIEE-RS. Na série Inspira CIEE-RS, serão apresentados exemplos de dedicação e resiliência para seguir em frente no mundo do trabalho, envolvendo jovens, empresários, instituições de ensino e parcerias, entre outros.

Será uma história por mês, pinçada em meio a inúmeras trajetórias marcantes ocorridas nas regiões de cada uma das nove unidades operacionais do CIEE-RS: Caxias do Sul, Gravataí, Lajeado, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Santo Ângelo.

O CIEE-RS tem como propósito a promoção do desenvolvimento humano, social e profissional, com o objetivo de ajudar na construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. A série vai nessa linha, ao propor uma reflexão sobre como um impacto social fortalecido ao longo dos anos pode estar presente e ser percebido de várias formas pela sociedade.

As histórias inspiradoras que mostraremos aqui têm como palco uma área de cobertura que vai de ponta a ponta do território gaúcho, contemplada pela presença das unidades do CIEE-RS e seus postos de atendimento.

O histórico é vasto, já que são mais de 50 anos de presença do CIEE-RS no Estado. Essa caminhada produziu uma imensa variedade de efeitos positivos na sociedade, o que é motivo de orgulho para a entidade e seus integrantes. São casos de estudantes cujo primeiro estágio foi o pontapé para uma carreira de sucesso, famílias que prosperaram graças a filhos com mais estudo e oportunidades de acessar o mundo corporativo, empresas que renovaram seu ambiente e obtiveram mais produtividade, diversidade e qualidade no trabalho graças aos jovens, entre outros exemplos.

Para o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, a série mostra, sob o ponto de vista humano, a missão da instituição de ligar estudantes e empresas em um mundo repleto de desafios sociais e em constante mutação. “Muitas mudanças ocorreram ao longo dos 54 anos de existência do CIEE-RS, intensificadas nos últimos anos e sempre acompanhadas pela entidade, que mais recentemente viu a consolidação do seu processo de transformação digital. A sociedade também evoluiu, e, por meio de casos particulares de pessoas impactadas pela atuação do CIEE-RS, poderemos identificar claramente os reflexos da atuação da instituição em prol do desenvolvimento da sociedade”, afirma.

A série será veiculada também nas redes sociais e no novo blog do CIEE-RS, recém-criado. Acompanhe!

CIEE-RS