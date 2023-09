Programa prepara jovens para o Enem

O programa Universitário do Amanhã, lançado em 16 de agosto pelo governo do Estado em parceria com o CIEE-RS, recebeu a adesão de mais de cem municípios gaúchos, que encaminharam estudantes com idades entre 17 e 24 anos e listados no Cadastro Único de Assistência Social para participarem de um curso digital de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São cidades com menos de 25 mil habitantes, as quais poderiam incluir no programa até 30 jovens cada uma, dentro do limite de 3 mil vagas no total. As aulas já começaram.

O curso é uma oportunidade para reforçar os conhecimentos exigidos nas provas do Enem, marcadas para 5 e 12 de novembro, e combater a defasagem de aprendizado, especialmente entre alunos de baixa renda. Com a suspensão das aulas durante a pandemia, a perda de aprendizagem em português e matemática no Brasil chegou a 74% em 2021, segundo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Já a evasão escolar cresceu 171%, conforme dados divulgados em meados de 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O curso digital de preparação para o Enem é gratuito e voltado a estudantes de maior vulnerabilidade social que sentem mais fortemente o impacto da defasagem de aprendizado ocorrida nos últimos anos.

Os efeitos desse impacto na educação persistem até hoje. Por isso, o CIEE-RS, que tem entre seus compromissos abrir oportunidades para os jovens se prepararem para acessar o mundo do trabalho, defende que o programa de estudos para o Enem é um ótimo instrumento para alcançar esse objetivo.

“Por meio desse curso oferecido pelo governo do Estado em parceria com o CIEE-RS, jovens em vulnerabilidade social estarão mais preparados para concorrer a vagas no Ensino Superior”, avalia o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

O programa é coordenado pelo Departamento de Políticas para a Juventude da Secretaria de Assistência Social do RS. "O Estado deve oferecer igualdade de oportunidades. Se a gente não estender a mão para compensar a distância, a gente nunca vai atingir o nível de desenvolvimento que desejamos. A gente não pode deixar ninguém para trás", destaca o secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantinel.

O CIEE-RS e o governo gaúcho já atuam juntos no Programa de Oportunidades e Direitos (POD), que oferece atividades educacionais e profissionalizantes a jovens que vivem em territórios de vulnerabilidade social e com altos índices de violência. O programa Universitário do Amanhã é mais um exemplo de como o setor público e o privado podem se unir para fornecer condições a estudantes com menores possibilidades financeiras. Além de ajudar na recomposição do aprendizado, a parceria é uma forma de permitir a esses jovens caminhos para construir um futuro melhor.

CIEE-RS