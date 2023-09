Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: CNseg lança plataforma para atender consumidores

A Confederação Nacional das Seguradoras lançou uma solução inovadora de seguros para atender o consumidor. A plataforma “Encontre seu Seguro” visa contribuir com a tomada de decisão do consumidor, além de agilizar a rotina de cotações e pesquisas do corretor para seus clientes. Este tema será abordado na entrevista com o diretor técnico, de Estudos e de Relações Regulatórias da CNseg, Alexandre Leal.



- Como surgiu a proposta da plataforma? A CNseg tem uma parceria neste projeto? O que a plataforma oferece ao público?

A proposta da plataforma veio atender um desejo antigo da Confederação, de ter em um único lugar informações sobre os produtos oferecidos pelo setor, de forma organizada, padronizada e de fácil acesso à sociedade. Começamos a desenvolver a plataforma no ano de 2022 em parceria com a Capgemini, empresa especializada em tecnologia. Na plataforma, consumidores e corretores terão informações dos produtos, empresas e coberturas oferecidas. Os seguros são diversificados e, eventualmente, são disponibilizadas coberturas diferenciadas, como no caso do seguro auto. Cerca de 67 empresas, que representam 90,5% da arrecadação do setor, divulgam informações de seus produtos, desde seguros, previdência complementar aberta e capitalização. Saúde suplementar não está contemplada na plataforma. Temos a expectativa que ao longo do tempo mais empresas venham a trazer informações na plataforma.

- A plataforma Encontre seu Seguro unifica informações de domínio público? O acesso requer cadastro prévio?

A plataforma é baseada em dados públicos e não existe a necessidade de cadastro prévio, registro de senha e e-mail. Para os interessados em utilizar a plataforma, basta acessar o endereço eletrônico (encontreseuseguro.org.br).

- Nesta ferramenta, também é possível encontrar os canais de atendimento das seguradoras?

Sim, na plataforma estão disponíveis os canais de atendimento das empresas. A partir do contato, as seguradoras irão direcionar os clientes para o atendimento. É importante deixar claro que a plataforma não oferta produtos, sendo que não é apresentado o preço de qualquer seguro.

- O corretor de seguros poderá utilizar a plataforma como instrumento de pesquisa ou também poderá fazer cotações a partir da mesma?

A plataforma não é um multicálculo. Assim como o consumidor, o corretor poderá fazer uma pesquisa sobre os produtos. Posteriormente, se tiver interesse, fará contato com a seguradora.

%MCEPASTEBIN%