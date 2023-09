Sindiatacadistas oferece oportunidades para desenvolvimento de lideranças

Pensando cada vez mais no desenvolvimento das lideranças de sua diretoria e empresas associadas, o Sindiatacadistas está com uma programação de eventos voltada para o tema. O mês de setembro inicia com duas oportunidades para os gestores que desejam desenvolver habilidades e se aprimorar.

Através de uma parceria com a Dale Carnegie, empresa número 1 em formação de líderes no mundo, o Sindiatacadistas vai oferecer em sua sede o Dale Carnegie Course, treinamento voltado para líderes que buscam alta performance e domínio das habilidades interpessoais que permitem prosperar em qualquer cenário.

A parceria com a Dale Carnegie se iniciou em agosto deste ano, quando a trainer graduada pela Dale Carnegie Training (USA), Silvana Fianco, ministrou o workshop "Como líderes eficazes desenvolvem colaboradores engajados ", na sede do Sindiatacadistas, que foi um sucesso de público.

O curso "Dale Carnegie Course" oferece um programa completo, com treinamento de competências interpessoais focadas em cinco áreas chaves de resultados: construir mais autoconfiança, fortalecer habilidades interpessoais, aperfeiçoar habilidades de comunicação, desenvolver habilidades de liderança, reduzir o estresse e melhorar nossas atitudes.

Os resultados são comprovados, e incluem influência positiva, maior flexibilidade, melhor desempenho e engajamento da equipe, posicionamento, feedback assertivo, controle emocional, aumento da produtividade, autoconfiança e autoestima.

As turmas têm vagas limitadas, e as aulas iniciam no dia 18/09 (segunda-feira), e têm duração de 12 encontros (1 encontro por semana), das 18h às 22h, na sede do Sindiatacadistas (Av. Júlio de Castilhos, 440/15° andar - Centro - Porto Alegre/RS). Para informações, os interessados devem entrar em contato com o comercial do Sindiatacadistas através do telefone/WhatsApp (51) 98051.2392 ou do e-mail [email protected]

Além do treinamento em parceria com a Dale Carnegie, o Sindiatacadistas realizará, em parceria com a Fecomércio, no dia 15/09, às 8h30, na sala Grand Lab da Fecomércio, o Café de Negócios com o tema "Liderança, gestão de negócios e de pessoas", ministrado pelo palestrante Adroaldo Lamaison.