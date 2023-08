Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: SINDSEGRS completa 128 anos com previsão de crescimento do mercado segurador

O Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul completou na segunda-feira, 14 de agosto, 128 anos de atividades. Para marcar a data, a instituição promoveu um almoço na sede da Federasul em Porto Alegre, que contou com a palestra do médico J.J.Camargo, que abordou o tema Humanização que Qualifica. O presidente do SINDSEGRS, Guilherme Bini, disse que a missão da entidade é continuar contribuindo com o crescimento do mercado segurador e a divulgação do produto seguro.

Na avaliação do dirigente, é preciso levar mais informações ao público consumidor. Ele lembrou que o Rio Grande do Sul representa 8% do mercado nacional de seguros, com carteiras relevantes, como a do agronegócio. “São 128 anos de história. O Sindicato do Rio Grande do Sul foi o primeiro sindicato das seguradoras no país. Isto é significativo, pois contribuímos para a sociedade e o mercado segurador” destacou.

Bini ressaltou que o segmento conseguiu avançar mesmo com as adversidades provocadas pela pandemia. Quanto ao Programa de Desenvolvimento do Mercado Segurador lançado em março pela Confederação Nacional das Seguradoras, o presidente do Sindicato afirmou que a proposta é significativa e tem como premissa aumentar a participação da população na aquisição do seguro. “Temos a ambição de elevar a fatia de mercado de pessoas seguradas e aumentar a participação do seguro no PIB brasileiro” afirmou.

Na avaliação de Guilherme Bini, o mercado gaúcho é pujante, tem muito a evoluir, sendo que de janeiro a maio deste ano cresceu 13% e deve manter este ritmo até o final do ano. Em relação aos projetos até dezembro, o presidente informou que o SINDSEGRS realizará mais dois almoços com o mercado segurador, além da tradicional confraternização de encerramento, assim como a participação em eventos relativos ao outubro rosa e setembro amarelo. “Participamos recentemente de audiências públicas para falar sobre o custo do seguro automóvel. O Sindicato está atuante e quer colocar o tema seguro na mídia”, concluiu.