Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Capitalização apresenta números expressivos nos primeiros cinco meses do ano

De janeiro a maio deste ano, mais de R$ 9 bilhões foram injetados na economia brasileira, por meio de sorteio e resgates de Títulos de Capitalização. Os dados divulgados pela Superintendência de Seguros Privados foram analisados pela Federação Nacional de Capitalização. Semanalmente os sorteios pagaram R$ 27,8 milhões, representando uma média de R$ 5,9 milhões por dia útil.

Desde 2019, a ferramenta de disciplina financeira também auxilia na manutenção de entidades do Terceiro Setor, por meio da Modalidade Filantropia Premiável (quando o cliente cede o direito de resgate à uma instituição beneficente e participa de sorteios). Segundo o levantamento da Susep, de janeiro a maio de 2023, R$ 606 milhões foram direcionados a instituições do terceiro setor, por meio da Capitalização, e R$ 407 milhões foram pagos em sorteios.

A diversidade de canais de distribuição é uma das características que contribuem para impulsionar o mercado, com inúmeras maneiras de contratação, inclusive em pontos comerciais de alta frequência de consumo como supermercados, lojas, mercados, centros de compra e outros. A Capitalização vem crescendo, nos últimos anos, de forma contínua, e isso é resultado de muitas ações assertivas, como o lançamento de novos produtos, formas de pagamento, precificação, prazos e valores de sorteios.



Desempenho do setor no mês de maio



Somente no mês de maio, mês correspondente ao último balanço divulgado pela Susep, a arrecadação do segmento totalizou R$ 2,60 bilhões, sendo contabilizados R$ 1,86 bilhões pagos em resgates. A modalidade Tradicional registrou a maior participação dentre os segmentos, totalizando R$ 1,9 bilhões. Já em Instrumento de Garantia e Filantropia Premiável, a arrecadação chegou a R$ 243,6 milhões e R$ 321,9 milhões, respectivamente.

Conforme o presidente da FenaCap, Denis Morais, a Capitalização agrega disciplina financeira e sorteios, sendo um segmento com muita aceitação no mercado brasileiro, com diversas possibilidades. “A modalidade Garantia, por exemplo, pode ser utilizada para garantir melhores taxas em financiamentos, aluguéis e outros tipos de contratos. Representamos um segmento maduro da economia, com mais de 90 anos de atuação, soluções de negócios variadas, disciplina financeira e filantropia”, afirma Denis.



Os 128 anos do SINDSEGRS



O Sindicato das Empresas de Seguros do Rio Grande do Sul realizará no dia 14 de agosto, às 12h, em Porto Alegre, na sede da Federasul (Largo Visconde do Cairú, 17), o almoço de comemoração do 128° aniversário da entidade.

O palestrante convidado para o evento é o médico cirurgião Dr. J.J. Camargo, Diretor do Centro de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, Ele abordará o tema Humanização que Qualifica.

Os interessados em participar do almoço podem obter informações através do site do SINDSEGRS ou pelo telefone (51) 3221-4333.