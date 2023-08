Inteligência artificial - complemento à hard skill ou ameaça?

João Paulo Maciel de Abreu

Vacaria - RS

Doutorado em Engenharia Civil - PPGEC - UFSC





A inteligência artificial (IA) é um conjunto de tecnologias que emulam capacidades pessoais como criação e interpretação de texto. Este texto poderia ser produzido por IA, mas fique tranquilo: foi escrito por um ser humano.

A IA traz dilemas recorrentes com o surgimento de novas tecnologias, como o da máquina a vapor na Primeira Revolução Industrial, o da fotografia em oposição à pintura retratista e outros exemplos nos quais se imagina até que ponto uma máquina possa substituir uma pessoa. Altera-se o modo de ser, de produzir, as capacidades necessárias para a vida cotidiana e até as oportunidades de trabalho e competências profissionais requeridas.

Essas mudanças ocorrem de diferentes formas e, em alguns casos, são bem-vindas. Em tarefas muito repetitivas, como produzir reportagens sobre o Censo ou Eleições em grandes portais, a IA é utilizada, focando a capacidade criativa e o tempo de jornalistas para a produção de conteúdos únicos e de maior sensibilidade. Entretanto, a IA pode invadir o campo da criatividade humana, inclusive com consequências éticas.

Notícias como um falso vestuário do papa ou a fotografia ganhadora de um concurso estimulam a pensar nessas consequências, em contexto de fake news. É possível “desafiar” a morte ou fazer homenagens, colocando mãe e filha ou o membro do grupo musical para uma nova canção, inacabada em vida.

A escrita é um marco que divide Pré-História e História. A IA é outro marco, pois afeta a escrita como conhecemos. No mundo escolar, acadêmico e profissional, a IA precisa ser compreendida como uma opção de consulta, com ressalvas.

A produção textual e a escrita são atividades criativas, que desenvolvem conhecimento. Estudantes e profissionais que entregam produções textuais advindas de IA estão esquecendo que o processo pode ser tão importante quanto o resultado. As capacidades profissionais não serão internalizadas pela IA em seus usuários.

Reportagens de TV mostraram professores da educação básica que afirmam a necessidade de repensar o ensino. Alguns afirmam que aprender a fazer as melhores perguntas à IA seja o grande desafio.

A visão de quem vos escreve imagina outro caminho: práticas orais e expor ideias ao vivo podem ser a chave desse futuro, ou melhor, todo recurso que seja alheio à IA e que coloque o ser humano como protagonista. No mundo das artes, estudo ou trabalho, para que a IA não seja ameaça, o ser humano precisará comprovar suas habilidades cada vez mais nessa jornada de transformação.



* Texto vencedor do concurso cultural “Tua Voz no Jornal”, no qual o CIEE-RS mantém neutralidade às opiniões expostas.