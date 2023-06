Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Certificação digital para corretores de seguros

A Escola de Negócios e Seguros iniciará no dia 8 de agosto a segunda edição do curso Certificação em Aceleração Digital para Corretores de Seguros. A primeira foi realizada em abril. Conforme o idealizador e coordenador do curso, Diego Rocha, a proposta básica é ajudar os corretores a inovarem em seu mercado de atuação com técnicas disruptivas.

Diego Rocha é profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro e securitário e atualmente é head de Parcerias Estratégicas & Novos Negócios na Simple2u. Ele disse que o curso surgiu da necessidade da ENS de mostrar e inserir os corretores em um ambiente competitivo e tecnológico. “Os consumidores desejam cada vez mais serviços personalizados, na palma da mão. O formato antigo de trabalho dos corretores de seguros, com muita burocracia e papelada, não atende mais os novos consumidores”, destacou.

O grupo de professores do curso é formado por especialistas dos segmentos digital e de seguros. Diego ressaltou que a principal tarefa é fazer com que os corretores saiam do curso aplicando as técnicas de transformação digital e das tecnologias emergentes na sua corretora de seguros. Neste contexto, entram o marketing digital e os novos modelos de distribuição dos produtos.

Na avaliação de Diego Rocha, os corretores têm um campo a ser explorado, pois apenas 15% da população brasileira possui algum tipo de seguro. “Isto faz com que exista uma grande oportunidade para os corretores de seguros. Existe uma lacuna a ser preenchida e os corretores poderão atender um maior número de pessoas usando as técnicas digitais possíveis”, afirmou.

A Certificação em Aceleração Digital para Corretores de Seguros é ministrada na modalidade on-line com duas aulas por semana (terças e quintas) ao vivo e tem duração de dois meses. Os interessados em participar do curso podem buscar informações e efetivarem suas inscrições através do site da ENS ( esn.edu.br).

Ciclo de Palestras dos 50 anos da Sabemi

A Sabemi Seguros promove no próximo dia 22, às 18h30, no Teatro do CIEE, em Porto Alegre, a segunda edição do Ciclo de Palestras Olha Futuro, com a participação do médico cardiologista Cláudio Domênico. Ele abordará o tema Viva Mais e Melhor: renúncias conscientes, escolhas transformadoras. O evento integra as comemorações dos 50 anos da Sabemi. A entrada é gratuita e os interessados podem garantir o ingresso via Sympla.