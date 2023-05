Parceria que beneficia jovens em Alvorada é renovada

Projetos sociais que beneficiam jovens têm sido essenciais para dar acesso ao mundo do trabalho e reduzir os riscos de que sejam cooptados ou se tornem vítimas da criminalidade no Rio Grande do Sul. Uma dessas iniciativas é o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), do governo do Estado, vinculado à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e operacionalizado pelo CIEE-RS, cujo índice de reincidência é de 4% a 5%, bem abaixo dos 35% verificados entre jovens não participantes.

O CIEE-RS é responsável pelo trabalho no Centro da Juventude (CJ) de Alvorada, um dos projetos que integram o POD. A parceria entre a secretaria e a empresa foi renovada até dezembro, o que beneficiará 450 jovens de 15 a 24 anos. Eles realizam cursos e atividades dentro da Faculdade Anhanguera, bairro Passo do Feijó, no turno inverso ao da escola ou da universidade. Desde 2021, 1.589 jovens passaram pelo CJ do município.

Uma pesquisa do governo gaúcho mostrou que municípios com POD tiveram maior queda de homicídios cometidos e sofridos por jovens de 15 a 24 anos, quando comparados àqueles sem o programa. Em Alvorada, Porto Alegre e Viamão, cidades com POD, houve redução de 60,3% nos homicídios envolvendo essa faixa etária entre 2017 e 2020.



O CJ oferece cursos e oficinas de capacitação, como noções de administração, dicção e oratória, informática básica, grafite, culinária, embelezamento e estética, dança e teatro.



CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto destacou a expertise da empresa em ajudar os jovens no começo de sua vida profissional e reforçou a importância da parceria com o governo do Estado para manter esse projeto social. “Se for dada oportunidade, é possível, sim, transformar vidas, transformar a sociedade. Queremos que o CJ faça efetivamente a diferença na vida desses jovens”, declarou.

No evento que celebrou a renovação da parceria, jovens deram depoimentos sobre como o programa mudou suas vidas. Francielli Gonçalves, 21 anos, disse que o CJ apareceu no momento em que ela mais precisava. “Me colocaram no mundo do trabalho. Se eu não tinha perspectiva de vida antes, hoje vejo um futuro. Conheci minha melhor versão”, afirmou Francielli, que quer ser psicóloga.

Coordenadora de Programas Socioeducativos do CIEE-RS, Melania Lisiak considera que o CJ se tornou um espaço de referência para as comunidades quando o assunto é capacitação. “Os jovens sabem que têm o CJ e o POD para se prepararem para o mundo do trabalho”, afirmou.

Melania destacou a oficina de projeto de vida, em que se pergunta aos participantes o que eles têm em vista. Pode ser que cheguem ao CJ sem uma perspectiva imediata, mas há uma ação conjunta para que, no fim, construam uma ponte sólida para o futuro.

