Unidade de Passo Fundo foi o destaque de 2022 no CIEE-RS

O início de ano é um momento especial para as nove unidades operacionais (UOs) do CIEE-RS distribuídas pelo Estado. Entre janeiro e fevereiro, é definida aquela que teve o melhor desempenho nos 12 meses anteriores e que levará para casa o Troféu Harpia, concedido pela companhia desde 2017. Segundo definem os gerentes de Operações de Estágio, Marcos Pan, e de Aprendizagem e Desenvolvimento Social do CIEE-RS, Gustavo Etcheverry, o Troféu Harpia é um reconhecimento a uma equipe vencedora, eficiente nos processos e com foco em resultados.

Na semana passada, o reconhecimento a 2022 foi entregue à unidade de Passo Fundo. A regional do município do Norte do Rio Grande do Sul obteve o destaque após a avaliação de indicadores de produtividade e eficiência.

O gerente da UO Passo Fundo, Adriano Lírio, revela que diversas estratégias foram utilizadas para conquistar o troféu. “A principal foi trazer as pessoas junto com o compromisso de fazer um CIEE-RS cada vez melhor. Hoje, as pessoas motivadas fazem com que a gente consiga alcançar os resultados. É uma soma de esforços de todos os colaboradores em atingir metas, atendendo o nosso público, de estudantes a empresários”, afirma.



O Troféu Harpia ganhou esse nome devido a uma ave. A harpia brasileira é conhecida como gavião-real, tendo como características sua força, sua visão privilegiada e a eficácia (na caça), qualidades que podem ser transpostas para equipes vencedoras.



Conforme Lírio, a empresa vive um novo momento, com muitas mudanças culturais e uma transformação digital. Um efeito desses movimentos é a simplificação de processos, o que mudou a forma de trabalhar e ajudou a UO a alcançar seus objetivos. O gerente destaca também a plataforma Conjuntos, lançada pelo CIEE-RS no ano passado. “A Conjuntos auxilia a ter essa agilidade, a encurtar processos, e nos ajudou muito a desenvolver o trabalho”, ressalta.

Instrutora de aprendizagem da UO Passo Fundo, Sandra Pinzon Caldato diz estar realizada com a distinção dada à equipe. “Há 14 anos faço parte desta casa e desta história. É grandiosa a alegria de ter uma equipe maravilhosa, com todos focados no mesmo objetivo”, comemora.

O reconhecimento rende parabenizações calorosas das demais unidades à vencedora. Depois da divulgação da primeira colocada, na data da entrega da premiação, colaboradores de todos os postos de atendimento da região acorrem à UO campeã para prestigiar um dos eventos mais esperados do ano.

À parte quem ganhe o Troféu Harpia, o grande vencedor é sempre o cliente que precisa de soluções de recursos humanos para sua empresa e o estudante que busca acesso ao mundo do trabalho.



As UOs ganhadoras do Troféu Harpia

2017 - Passo Fundo

2018 - Lajeado

2019 - Santa Maria

2020 - Não houve premiação devido à pandemia

2021 - Lajeado

2022 - Passo Fundo

CIEE-RS