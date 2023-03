Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: Plano da CNseg visa atingir 10% do PIB até 2030

A Confederação Nacional das Seguradoras lançou no último dia 16, em São Paulo, o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização.

A iniciativa tem dois objetivos principais: aumentar a parcela da população atendida em 20% pelos diversos produtos do mercado de seguros, previdência aberta, saúde suplementar e capitalização e elevar o pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, resgates e despesas médicas e odontológicas dos atuais 4,6% do PIB para 6,5% do PIB.

O presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, estima que, como consequência da implementação do Plano, em termos de receita, o mercado atinja 10% do PIB nacional em 2030. “O Plano foi criado a partir da percepção de que o mercado de seguros pode gerar mais reservas para a poupança nacional e direcionar mais recursos para importantes projetos nacionais, ao apoiar iniciativas públicas e privadas. Assumimos riscos das mais diversas atividades econômicas e oferecemos proteção aos indivíduos e às empresas”, ressalta Oliveira.

No PDMS, foram definidos 4 eixos de trabalho - imagem do seguro, canais de distribuição, produtos e eficiência regulatória – divididos em 65 iniciativas, que irão balizar as ações nesta indústria de 2023 a 2030, tanto no âmbito do setor público quanto no do privado.

Almoço do Mercado Segurador

O Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul promove no dia 10 de abril mais uma edição do Almoço do Mercado Segurador. O evento acontecerá na Associação Comercial de Porto Alegre, no Largo Visconde do Cairú, 17, no Centro Histórico de Porto Alegre. O palestrante convidado é o presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Dyogo Oliveira, que falará sobre o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros.

DPVAT voltará a ser cobrado em 2024

O governo federal desenvolverá um novo modelo para o Seguro de Danos Pessoais Causados Por Veículo Automotores de Via Terrestre. Com isto, a cobrança do seguro DPVAT aos proprietários de veículos voltará a ser feita a partir de 2024. Desde 2021 a prática não era realizada no licenciamento de veículos.

O retorno da cobrança está atrelado ao fato de que o orçamento na poupança do DPVAT, de R$ 4 bilhões, tem disponibilidade de pagar as indenizações sem recolher novos impostos dos contribuintes para o seguro obrigatório até o final deste ano.

Atualmente, os valores de indenização do seguro DPVAT são os seguintes: Morte: R$ 13.500,00; Invalidez Permanente: até R$ 13.500,00 e Reembolso de Despesas Médicas e Hospitalares (DAMS): até R$ 2.700,00.