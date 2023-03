CIEE-RS oferece vagas gratuitas de preparação para o Enem

Em uma iniciativa inédita em sua trajetória, o CIEE-RS está oferecendo mil acessos gratuitos ao programa Hora do Enem. O objetivo é auxiliar jovens de todo o Rio Grande do Sul a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), principal porta de acesso atualmente às universidades públicas do país. A doação tem a parceria do Banrisul.

Para participar, o jovem precisa ter a partir de 15 anos, estar cursando ou ter cursado o Ensino Médio preferencialmente em escola pública e residir no Estado. As inscrições foram abertas na última terça-feira (14), com grande adesão por parte dos estudantes.

Do total de vagas, 400 foram doadas à Prefeitura de Porto Alegre e serão concedidas a estudantes que frequentam projetos assistenciais da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), matriculados em escolas municipais e estagiários de Ensino Médio, técnico profissionalizante ou EJA da administração direta e indireta.

Com o curso online Hora do Enem, o CIEE-RS busca contribuir para o acesso dos jovens ao Ensino Superior.

“Educação é uma prioridade na qual precisamos sempre avançar. Estamos trabalhando para construir soluções e superar os desafios que temos pela frente na área da educação. Precisamos criar alternativas para melhorar os níveis de aprendizado e oferecer ensino de qualidade para todos", afirmou o prefeito Sebastião Melo na cerimônia de assinatura do convênio.

O CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, explica que a iniciativa visa auxiliar os estudantes na sua formação e aumentar a oferta de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. “As empresas contam muito com a renovação que os jovens representam. E os estudantes, em contrapartida, necessitam de oportunidades para acessar o mundo do trabalho. O CIEE-RS une essas duas pontas e por isso criou essa alternativa para contribuir de maneira concreta com a educação no Estado”, afirma.

A Hora do Enem é um curso 100% digital e de fácil navegação, permitindo o estudo a qualquer hora e local. O material de apoio inclui 160 videoaulas específicas, além de dicas e informações, resumo e exercícios no e-book “Enem Intensivo”, minissimulados online, e-book “Provas do Enem 2010-2020”, banco de questões, dois simulados digitais e testes vocacionais.

CIEE-RS