Plataforma Conjuntos terá novidades neste ano

Símbolo da transformação digital do CIEE-RS, a plataforma Conjuntos tem novidades importantes previstas para este ano. Uma delas é a inclusão do programa de Aprendizagem, o que deverá ocorrer ainda neste primeiro semestre.

Desde janeiro de 2023, o CIEE-RS mapeia o perfil dos usuários da Aprendizagem. Depois, em março, começou a formatar a navegação para fornecer uma experiência eficaz para esse programa.

Até o final de junho, as empresas poderão abrir suas vagas de aprendizes pela Conjuntos e fazer todo o processo seletivo na plataforma. “Estamos muito engajados na missão de auxiliar os jovens e estudantes a ingressarem no mundo do trabalho, gerando oportunidades de desenvolvimento, capacitação profissional e iniciativas de inclusão social”, afirma o coordenador da Gerência de Aprendizagem, Tiago Tomazzoni Jacques.

A Conjuntos tem agregado cada vez mais funcionalidades, tendo sempre em vista o aprofundamento da transformação digital pela qual passa o CIEE-RS.

O programa de estágio, já integrado à plataforma, continua ganhando funções. Recentemente, foi ao ar a opção “Solicitação”, ou seja, as empresas já conseguem solicitar o contrato de estágio do candidato aprovado por meio da Conjuntos, sem depender do envio de formulários e e-mails. Para 2023, está prevista a solicitação de renovação de contrato e acompanhamento de estágio via Conjuntos.

Também existem diversas outras ferramentas já disponíveis para o programa de estágio dentro da plataforma:

- Convênio descomplicado: a empresa solicita a parceria com o CIEE-RS e, após assinar o documento eletronicamente, já abre as vagas, trazendo muita agilidade ao processo

- Possibilidade de verificar quantos candidatos estão disponíveis conforme a cidade e o curso desejados

- Abertura e gerenciamento de vagas de estágio em tempo real, o que concede mais autonomia às empresas

- Acesso imediato ao perfil do estudante que se candidatou para a vaga e ao currículo dele

- Teste comportamental para estudantes com percentual de match com a vaga

- Visualização dos candidatos com maior probabilidade de match com a vaga, que poderão ser convidados pela empresa a participar de seleção

Com todas as novas funcionalidades, a Conjuntos se torna ainda mais aperfeiçoada para que as empresas busquem os candidatos ideais às suas vagas, o que também acelera o ingresso dos jovens ao mercado de trabalho.

