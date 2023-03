Atenção no Seguro, por Gerson Anzzulin: CNseg promove lançamento com o objetivo de movimentar mercado segurador

No próximo dia 16, quarta-feira, às 09h, no Hotel Unique, em São Paulo, a Confederação Nacional das Seguradoras realizará o lançamento do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros. A iniciativa visa estabelecer um ciclo virtuoso para reforçar a importância do seguro para pessoas e empresas.

O PDMS da CNseg é um instrumento inédito, desenvolvido de forma conjunta pelos diversos segmentos do mercado segurador, com vistas à ampliação da oferta de benefícios à sociedade e à maior participação do setor na atividade econômica do País.

O evento terá diversas participações, entre elas, a de Paulo Rabello de Castro, economista e sócio da RC Consultores. Ele vai palestrar no painel “Contexto Macroeconômico e as Projeções de Referência”. Castro presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (2017-2018), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Instituto Atlântico. O economista também é fundador do Movimento Brasil Eficiente, que propõe simplificação da carga tributária e maior eficiência dos gastos públicos.

12º Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros

Para marcar o mês da mulher, o Sindicato dos Corretores do Estado do Rio Grande do Sul realizará no dia 24, a partir das 09h, no Centro de Eventos da Fecomércio, na Rua Fecomércio 101, no bairro Anchieta, em Porto Alegre, o 12º Encontro Estadual Feminino de Corretoras de Seguros.

Entre as atividades do evento, consta a palestra (09h45) de Patrícia Chacon CEO da Liberty Seguros. Na sequência, às 11h, o Painel “Força e superação da mulher no mercado”, com as participações de Mariana Uebel (psiquiatra e neurocientista), Comandante Nadia (vereadora de Porto Alegre), Simone Leite (empresária) e Marilene Backes (presidente da SulCenterCar).

Para o período da tarde, estão previstas as palestras de Carla Galo (14h30) e Leila Ferreira (16h30). Antes, às 15h30, ocorrerá o painel das seguradoras (Bradesco, HDI e Liberty). As inscrições para o Encontro podem ser feitas através do site www.sincorrs.com/index.php?option=com_sinc&task=evento&id